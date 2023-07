Schocknachricht: Pfarrer Thomas Eisenmenger schwer verletzt

Oberhausen. Schocknachricht aus Hessen: Der stadtweit bekannte Oberhausener Pfarrer Thomas Eisenmenger ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Pfarrer Thomas Eisenmenger von der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Alt-Oberhausen ist bei einem Verkehrsunfall in Osthessen schwer verletzt worden. Viele Katholikinnen und Katholiken beten derzeit für eine baldige Genesung des Geistlichen, der seit vielen Jahren in Oberhausen tätig und stadtweit bekannt ist.

Zu dem Verkehrsunfall ist es nach Angaben des Polizeipräsidiums Osthessen am Freitag, 21. Juli, gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 84 zwischen den Orten Hünfeld und Neuwirtshaus in Osthessen gekommen: Eine 54-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizei mit ihrem BMW die B 84 aus Hünfeld kommend in Richtung Neuwirtshaus. In einer langgezogenen Linkskurve sei die Frau mit ihrem Pkw aus nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtet die Polizei Osthessen. In entgegengesetzter Richtung sei eine Gruppe von vier Kradfahrern unterwegs gewesen, darunter der 68-jährige Thomas Eisenmenger.

Der erste Kradfahrer aus der Gruppe habe dem Pkw noch ausweichen können. Der zweite – dabei handelte es sich um Thomas Eisenmenger – habe noch versucht, mit seinem BMW-Motorrad ebenfalls auszuweichen, habe jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Polizei Osthessen: „Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt“

Die Polizei Osthessen berichtet weiter: „Der Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen.“ Die Fahrerin des Pkw habe einen Schock erlitten. Zur Versorgung der Verletzten, zur Bergung und Unfallaufnahme war die Bundesstraße 84 für rund eine Stunde voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Seitdem die Unfallnachricht Oberhausen erreicht hat, sorgen sich hier zahlreiche Menschen um den Gesundheitszustand und die Genesung von Thomas Eisenmenger, der schwer verletzt im Klinikum in Fulda auf der Intensivstation im Koma liegt.

Am 27. Juli gemeinsames Gebet für Thomas Eisenmenger

„Wir können Thomas Eisenmenger nur mit unserem Gebet begleiten – so, wie es Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat: ,Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen’“, heißt es aus dem Pfarrbüro von St. Marien. Am Donnerstag 27. Juli, findet um 18 Uhr in der Kirche St. Marien ein gemeinsames Gebet für Pfarrer Thomas Eisenmenger statt. Claudia Schwab wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch diese Gebetsstunde führen. Das Gemeinde-Team formuliert: „Lassen Sie uns gemeinsam um die Genesung von Thomas Eisenmenger bitten. Wir können ihn nur mit unserem Gebet begleiten.“

Der Oberhausener CDU-Vorsitzende Wilhelm Hausmann, früher im Kirchenvorstand der Gemeinde St. Marien engagiert, jetzt einfaches Mitglied der katholischen Kirchengemeinde, zeigte sich ebenfalls tief betroffen von der Unfallnachricht aus Osthessen: „Wir alle hier sind geschockt. Pfarrer Eisenmenger begleitet unsere Gemeinde schon sehr, sehr lange. Für uns ist der Pfarrer wie ein Familienmitglied, um so betroffener sind wir hier alle.“

