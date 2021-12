Schockierende Tat: Schlafstelle eines Obdachlosen angezündet

Die angezündete Schlafstelle des Obdachlosen (82) in Nähe des Kleinen Marktes in Sterkrade.

Oberhausen. Eine schockierende, dreiste Tat in Oberhausen-Sterkrade: Drei Jugendliche haben dort die Habseligkeiten eines Obdachlosen angezündet.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen einer besonders dreisten und schockierenden Tat von Jugendlichen, zu der es am Freitagabend, 10. Dezember, in Oberhausen gekommen ist.

Tatort ist die Unterführung am Kleinen Markt in Sterkrade, gelegen zwischen Kloster- und Kantstraße. Dort haben drei Jugendliche das Hab und Gut eines Obdachlosen attackiert und angezündet.

Bei dem Obdachlosen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 82-jährigen Mann, der seinen Schlafplatz in der Sterkrader Unterführung am Kleinen Markt hatte. Zeugen beobachteten zwei Jungen (etwa 16 alt) und ein Mädchen (etwa 15 Jahre alt), wie sie gegen 18.50 Uhr am vorigen Freitagabend die Habseligkeiten des Mannes mit einem Silvesterböller in Brand setzten und dann flohen. Der 82-Jährige war zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort, sei somit glücklicherweise auch nicht verletzt worden, erklärt die Polizei, die durch Zeugenbefragungen im Umfeld des Kleinen Marktes sein Alter erfahren konnte.

Angrenzendes Gebäude beschädigt

Der Brand konnte von den Zeugen schnell gelöscht werden, dennoch entstand am angrenzenden Gebäude ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Ermittler des Brandkommissariats suchen jetzt nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können oder ihre Tat und Flucht beobachtet haben.

Eine Attacke gegen die Schlafstelle eines Obdachlosen – „Leider kommt es immer wieder zu solchen Angriffen“, sagt Marc Wroblewski, Leiter des Carl-Sonnenschein-Hauses der Caritas, das sowohl Obdachlosen als auch vorübergehend wohnungslosen Menschen seit Jahrzehnten Hilfe und Unterkunft in Oberhausen anbietet. Die Szene der Obdachlosen schätzt der Einrichtungsleiter in Oberhausen auf etwa 15 bis 20 Menschen, von denen einige öfter mal für eine kurze Zeit im Carl-Sonnenschein-Haus bleiben, dann aber wieder „Platte machen“. Es gelte, jeden Einzelfall für sich zu betrachten; jedes individuelle Schicksal habe besondere Aspekte. Zum konkreten Fall des 82-Jährigen hatte Marc Wroblewski am Dienstag keine verlässlichen Angaben vorliegen.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei Oberhausen ermittelt unterdessen auf Hochtouren im Fall dieser Brandstiftung. Es gibt Details zu den Tatverdächtigen: Beide Jungen sind von schlanker Statur und waren zur Tatzeit jeweils mit einer schwarzen Wellensteyn-Jacke und blauen Jeans bekleidet. Das etwa 15-jährige Mädchen hat dunkelblondes Haar und trug weiße Sneaker, ein weißes Oberteil und eine schwarze Jacke.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 hoffen auch auf Hinweise aus den sozialen Medien, in denen die Tatverdächtigen möglicherweise mit ihrer Tat prahlen oder Fotos und Videos vom Tatort verbreiten. Screenshots oder Hinweise auf entsprechende Social-Media-Posts können direkt per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de Betreff: Brand KK11) gesendet werden. Telefonisch sind die Ermittler unter 0208 8260 erreichbar.

