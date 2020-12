Schock, Schimpf, Hoffnung: Das Corona-Jahr aus Bäcker-Sicht

Tanja Kuss-Kempkes arbeitet als Bäclkereifachverkäuferin in Oberhausen und erzählt in ihrem persönlichen Jahresrückblick, wie das Corona-Jahr 2020 aus ihrer Sicht verlaufen ist.

Oberhausen Corona hat das Jahr 2020 geprägt wie kein anderes Ereignis der vergangenen Jahre. Wie haben die Oberhausener es erlebt? Wir lassen sie erzählen.

Das Corona-Jahr 2020 hat es in sich. Die Auswirkungen der Panedmie sind in allen Teilen der Gesellschaft deutlich zu spüren. Teams in Bäckereien kennen viele Facetten der Krise: Sie sind betrofen vom Lockdown und den wirtschaftlichen Folgen, stehen im Verkauf von Brot und Brötchen aber auch an vorderster Front, um Kunden mit Lebensnotwendigem zu versorgen. Was macht das mit den Menschen? Wir haben bei einer Fachverkäuferin und einer Filialleiterin nachgefragt.

Einen Jahresrückblick gewähren uns Tanja Kuss-Kempkes, 24 Jahre alt und seit vier Jahren Mitarbeiterin der Bäckerei Horsthemke in der Filiale am Ziesak Plaza an der Mülheimer Straße. Sowie ihre Chefin, Filialleiterin Kirsten Ziegner.

Frau Kuss-Kempkes, wie war Ihr Berufs-Jahr 2020?

Tanja Kuss-Kempkes (lacht): Anstrengend! 2020 war mit ziemlich vielen Umstellungen verbunden, auch mit viel Verantwortung. Man macht sich viele Gedanken über die Kunden, über den Betrieb, finanziell und gesundheitlich, weil die Kundschaft bei uns hauptsächlich aus Handwerkern und Rentnern besteht. Besonders die Rentner als Risikogruppe muss man schützen und das versuchen wir im Beruf umzusetzen.

Wie sahen die Veränderungen im Berufsalltag seit März aus?

Damals wie heute muss unser Café-Bereich komplett schließen. Kunden nehmen ihr Essen mit, darauf mussten wir uns einstellen. Wir benötigen zum Beispiel mehr Papier-Tüten als vor der Pandemie. Kunden und Personal müssen ständig eine Maske tragen.

Hat sich das Kaufverhalten der Kunden geändert?

Bei uns gab es einen großen Rückgang an Mittagessen, welches wir als eine von wenigen Filialen anbieten. Wenn man eben nicht im Café sitzen kann, bietet sich auch kein Mittagessen an. Dafür haben die Leute Brot gekauft wie verrückt. Auch Kuchen war ein großer Renner.

Wie lief die Zeit während der Lockerungen ab, war Normalbetrieb?

Es war weniger Betrieb als vor Corona, aber die Nachfrage war trotzdem da. Das lag auch an den platzmäßig reduzierten Restaurants. Da gehen dann viele zum Bäcker, der ein Café hat. Aber auch wir konnten aus den bekannten Gründen nicht so viel anbieten.

Welche einprägsamen Momente gab es mit den Kunden?

Es gab die Kunden, die uns offen beschimpft haben, da sie meinten, sie müssten nur eine Maske tragen, wenn sie das für nötig halten. Aber es gab auch viele, die gesagt haben: Wir finden es schön, dass Sie hier stehen und für uns da sind.

Hatten Sie während Ihrer Arbeitszeit Angst vor einer Covid-19-Infektion?

Man fürchtet eher, dass man etwas weitergibt. Die Symptome müssen ja nicht unbedingt hervortreten. Die Gefahr bestand immer, dass man etwas an die Risikogruppen überträgt. Aber zum Glück sind wir alle bisher gesund geblieben.

Was erwarten Sie von 2021?

Erst mal nicht so viel. Ich würde natürlich mal wieder gerne in den Urlaub fahren und auf Events gehen. Ich denke auch, dass durch den erneuten Lockdown viele Leute den Hals voll haben werden, dass ein Umdenken stattfindet und eine Impfung als Notwendigkeit angesehen wird. Zu einer Pflicht bin ich zwiegespalten. Aber zum Reisen oder bei Risikogruppen halte ich die Impfung für sinnvoll, da man es nicht nur für sich selbst macht, sondern auch, um andere zu schützen.

All diese Sorgen teilt auch Filialleiterin Kirsten Ziegner. Nur das sie zusätzlich die Jahresumsätze im Blick behalten muss, sich über Probleme mit renitenten Kunden ärgert und bei der Schichtverteilung in Corona-Zeiten besonders gerecht vorgehen muss.

Frau Ziegner, wie haben Sie die Corona-Auswirkungen empfunden?

Ich musste schauen, dass ich die Schichten gerecht aufteile. Wir haben uns alle gegenseitig unterstützt und der ein oder andere durfte auch mal freie Tage verbringen. Wir mussten oft umdenken: Teilweise hatten wir zunächst weniger Personal im Laden, doch dann haben wir gemerkt: Es ist doch mehr als erwartet, sodass wir nach einer gewissen Zeit wieder mehr Mitarbeiter brauchten. Wir haben uns bemüht, jedem Kunden gerecht zu werden, auch wenn manche nicht so freundlich zu uns waren.

Wie sahen diese Unfreundlichkeiten aus?

Der ein oder andere hat uns mit nicht so netten Worten angesprochen, wie dass wir die Schnauze halten sollen, obwohl wir sie nur auf die Maskenpflicht hingewiesen haben. Viele haben das nicht verstanden. Ein Problem waren auch die Zettel zur Kontaktnachverfolgung, da haben viele Donald Duck oder Ähnliches als Namen geschrieben.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gab es?

Spuckschutz, Desinfektionsmittel und mit Flatterband haben wir den Mindestabstand auf dem Boden abgeklebt. Dazu wurden unsere Tische nummeriert.

Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Sprachlos waren wir, als der erste Lockdown kam und wir plötzlich das Café räumen mussten. Von jetzt auf gleich mussten wir den Kunden sagen, dass sie das Haus verlassen müssen. Das war schon ein Schock und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Momentan sind wir froh, dass wir den Betrieb aufrechterhalten und derzeit bis 14 Uhr arbeiten können. Dabei unterstützen uns auch unsere Stammkunden von der Feuerwehr, der Polizei, der Stadtverwaltung und den umliegenden Büros, auch wenn bei Letzteren die meisten nur an zwei bis drei Tagen in der Woche vor Ort sind. Die haben uns alle nicht vergessen.

Spüren Sie Unterschiede zwischen erstem und zweitem Lockdown?

Es ging jetzt nicht so schlimm ab wie im Frühjahr. Die Leute haben das nun schon so akzeptiert. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn wir ganz geschlossen hätten. Es ist insgesamt nicht so anstrengend wie beim ersten Mal. Hoffentlich ist die ganze Sache Richtung Frühjahr oder Sommer entspannter, sodass die Welt im nächsten Herbst wieder normal ist.

Hatte 2020 auch etwas Positives?

Ich bin froh, dass die Umsätze nicht komplett eingestürzt sind und wir noch Einnahmen hatten. Andere hatten da leider null Euro. Als Filialleiterin bin ich eben auch für die Umsätze verantwortlich, daher haben wir zusammen alles gegeben, damit sie so bleiben.