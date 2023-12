Schnelle Hilfe bei Herzstillstand: Neue App für Oberhausen

Oberhausen Bis bei einem Herzstillstand der Rettungsdienst eintrifft, kann es schon zu spät sein. Was sich in Oberhausen ändern soll.

Bei Herz- oder Kreislaufstillstand zählt jede Sekunde. Bis Rettungskräfte eintreffen, ist es oftmals schon zu spät. In Oberhausen soll Anfang oder Mitte nächsten Jahres eine App an den Start gehen, die schnellere Hilfe verspricht.

Die Rede ist von der Mobilen-Retter-App, die in einer ganzen Reihe von Städten längst zum Alltag gehört, darunter auch Oberhausens Nachbarn Mülheim und Essen. Sanitäter, Krankenschwestern oder Ärzte werden aufgerufen, sich mit ihrer Handynummer als Ersthelfer registrieren zu lassen. Gemeint sind Menschen, die über eine medizinische Ausbildung verfügen, oder durch ihren Beruf, beispielsweise bei der Feuerwehr, ausreichende Kenntnisse mitbringen.

Neue App für Oberhausen: Ersthelfer mit GPS orten

Wenn nun beispielsweise ein Passant auf offener Straße kollabiert und in der Leitstelle der Feuerwehr der Notruf eingeht, ortet die Technik mithilfe von GPS, wo sich in nächster Nähe einer der Ersthelfer aufhält. Der wiederum erhält umgehend einen automatisierten Anruf und die Info zum Standort des Menschen, der um sein Leben ringt. Mit einem kurzen Klick gibt der Helfer Bescheid, ob er sich um die Person in der lebensbedrohlichen Lage kümmert. Es kann durchaus sein, dass beispielsweise eine Pflegekraft informiert wird, die an ihrem Arbeitsplatz gerade unabkömmlich ist. Dann geht der Ruf an einen anderen Helfer.

Nur zehn Prozent überleben Laut dem Deutschen Rat für Wiederbelebung (GRC) erleiden in Deutschland jährlich mehr als 70.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur zehn Prozent der Betroffenen überleben, da aufgrund der Rettungsdienst durchschnittlich erst nach neun Minuten eintrifft. Dann aber ist es schon zu spät, mit der Wiederbelebung zu beginnen. Mit einer flächendeckenden schnellen medizinischen Erstversorgung können mehr als 10.000 Menschenleben pro Jahr in Deutschland gerettet werden, hat die Initiative Mobile Retter errechnet.

In aller Regel werden per App auch noch weitere Einsatzwillige informiert, die vielleicht nicht ganz so nahe am Ort des Geschehens sind, aber den Berechnungen zufolge doch noch früher eintreffen als die losgeschickten Rettungssanitäter. „Ohnehin ist es immer besser, wenn mehrere Helfer vor Ort sind, damit sie sich bei der Wiederbelebung abwechseln können“, erklärt Christian Afflerbach, ärztlicher Leiter des Oberhausener Rettungsdienstes.

Falls sich in nächster Nähe ein Defibrillator befinden sollte, könnte auch einer der Helfer das Gerät herbeischaffen. Es sorgt für Elektroschocks, um den Herzrhythmus wiederherzustellen.

Ein Defibrillator bietet lebensrettende Unterstützung. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Technische Schulung für Ersthelfer Bevor die App zum Einsatz kommt, sollen die freiwilligen Helfer eine Schulung durchlaufen. Der Kurs vermittelt ihnen das ABC zum Umgang mit dem System. Oberhausen will sich dauerhaft dem Deutschen Reanimationsregister anschließen. Die Teilnahme ermöglicht, Reanimationen verlässlich zu dokumentieren, zu analysieren und auszuwerten. Eine digitale Erfassung der Daten erfolgt seit August 2023. Die Mobile Retter App kostet im ersten Jahr 10.000 Euro und in den Folgejahren jeweils 5000 Euro.

Nach Angaben der Initiative „Mobile Retter“ haben dank der App in den vergangenen Jahren bereits Dutzende von Menschen einen Herz- und Kreislaufstillstand überlebt. Seit 2014 unterstützt die bundesweite Aktion Städte landauf, landab, die das System einsetzen wollen.

Noch gibt es eine ganze Reihe offener Fragen

Der Oberhausener Rettungsdienst wollte eigentlich schon vor zwei Jahren mit dem Erst-Helfer-Alarm loslegen. Doch es gab immer wieder Probleme. Anfangs kam die Pandemie dazwischen. Da war in Kliniken und Heimen das gesamte Personal derart gefordert, dass zusätzliche Einsätze außerhalb der Dienstzeit kaum noch zumutbar waren.

Nach wie vor sind noch eine ganze Reihe organisatorischer, rechtlicher und technischer Fragen offen. Beispielsweise muss noch geklärt werden, wie die Ersthelfer versicherungstechnisch abgesichert werden. Denn auf dem Weg zum Einsatz könnten sie einen Unfall erleiden. Ferner sind für die medizinischen Behandlungen auch noch Aspekte des Datenschutzes zu klären.

Inzwischen, so Afflerbach, „befinden wir uns aber nahezu auf der Zielgeraden“. Es laufen intensive Gespräche mit dem Anbieter der App. Bei dessen Wahl hat sich Oberhausen für die Firma entschieden, die auch schon in Essen und Mülheim am Start ist.

Langfristig ist beabsichtigt, dass die einzelnen örtlichen Apps „zusammengeschaltet“ werden. Dann wäre es beispielsweise möglich, einen Oberhausener Helfer, der sich in Bielefeld aufhält, auch dort zu erreichen. Aber noch ist die Ausweitung Zukunftsmusik, hingegen sind die Pläne für Oberhausen konkret.

