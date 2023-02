Die Stadt Oberhausen spendiert Zuschüsse an Bürger, die eine Balkon-Solaranlage anbringen.

Klimaschutz-Förderung Schnell weg: Solar- und Rad-Gelder verpuffen in Oberhausen

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen hat es wieder gewagt - und Gelder für Lastenräder wie Solaranlagen versprochen. Doch die Zuschüsse waren zügig weg.

Die Oberhausener haben zwar ein sehr großes Interesse, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen und sogar selbst Strom günstig mit Solarzellen zu erzeugen, doch die Stadt kann diesen Initiativgeist nicht ausreichend unterstützen – mangels Geld. Zum zweiten Mal in Folge war der von Oberhausen angebotene Zuschuss für den Kauf von Lastenrädern und Solar-Modulen so schnell vergriffen, dass nun viele Hundert Bürger leer ausgehen.

Diesmal stehen 155.000 Euro für Solar- und Lastenrad-Förderung bereit

Schon im Mai vergangenen Jahres waren zwei Förderprogramme zum Klimaschutz für Lastenräder und Solar-Steckmodule innerhalb weniger Stunden abgeräumt. Damals waren die Töpfe allerdings auch äußerst mager ausgestattet: Für die Solarmodule standen nur 1000 Euro zur Verfügung. Bei einer Förderung von 100 Euro pro Antragsteller konnten sich folglich nur zehn Personen über die kleine Finanzspritze freuen. Der Topf für die Lastenräder war mit 100.000 Euro deutlich größer. Doch bei einer Fördersumme von maximal 2500 Euro pro Person ist auch dieser Betrag schnell geschmolzen.

Diesmal hat die Stadtspitze immerhin 155.000 Euro Fördermittel aus dem Landeshaushalt zusammengekratzt – bezuschussen wird das Rathaus damit Lastenräder (maximal 2500 Euro), Batteriespeicher (800 Euro), Balkonsolar- (200 Euro) und Solarthermie-Anlagen (1000 Euro). Um acht Uhr am Mittwoch, 1. Februar 2023, schaltete die Stadt die Antragsmöglichkeit auf den Zuschuss frei – doch da standen durch Vorabinformationen auch auf diesem Portal und in dieser Zeitung die Oberhausener in den Startblöcken.

Nachfrage übersteigt Fördertopf-Größe

Bereits nach wenigen Minuten, berichten die Stadtverantwortlichen am Dienstag noch ein wenig erstaunt, trudelten am 1. Februar schon über 150 Anträge auf eine Förderung ein, so dass die Nachfrage die Fördertopf-Größe deutlich überstieg. Schon wieder zogen die Stadtbediensteten die Notbremse – und stoppten die Annahme von Anträgen.

Immerhin fördert Oberhausen nun durch die so schnell eingegangenen Anträge 35 Photovoltaikanlagen, 30 Batteriespeicher, 25 Balkonsolaranlagen, eine Solarthermieanlage und 24 Lastenräder in diesem Jahr. Fazit der Stadt: „Das große Interesse der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger zeigt, dass sie sich aktiv an der Energiewende beteiligen wollen.“

