Wintereinbruch Schnee und Eis in Oberhausen – Stoag richtet Notverkehr ein

Oberhausen. Eigentlich wollte die Stoag am Dienstag wieder Busse durch Oberhausen fahren lassen. Doch vorerst gibt es nur einen notdürftigen Pendelverkehr.

Der Winter hält die Oberhausener Verkehrsbetriebe Stoag immer noch in Schach. Einen regulären Fahrplan gibt es auch am Dienstag nicht, viele Linien im Stadtgebiet fallen bis auf weiteres aus. Am Dienstagmorgen verspricht Stoag-Sprecherin Sabine Müller allerdings einen Notverkehr.

Der wird aber nicht auf den Straßen unterwegs sein. Denn der Notverkehr pendelt ausschließlich auf der Trasse zwischen dem Bahnhof Sterkrade und dem Hauptbahnhof – geplant bis 22 Uhr. Nähere Details sollen im Laufe des Tages geklärt werden. Noch am Montag war die Stoag davon ausgegangen, am Dienstag den Betrieb ab 6 Uhr wieder aufnehmen zu können.

Heftiger Schneefall in der Nacht zu Sonntag

Seit Sonntag bleiben die Busse der Stoag größtenteils im Depot. Die vereisten und verschneiten Straßen machen es den Fahrzeugen aus Sicht der Stoag unmöglich, sicher von A nach B zu kommen.

Am Wochenende war der Winter nach Oberhausen gekommen, in der Nacht zu Sonntag schneit es kräftig. Viele Autos kamen am Montag nicht vom Fleck, die Stoag stellte den Fahrbetrieb ein, die Wirtschaftsbetriebe haben die Müllabfuhr ausgesetzt.