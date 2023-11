Schnee in Oberhausen? Das sagen Wetter-Experten

Oberhausen Die Temperaturen sinken, nachts ist es bereits jetzt frostig. Fallen auch in Oberhausen bald die ersten Schneeflocken? Das sagen Meteorologen.

Wer jetzt schon bibbert, sollte sich in den kommenden Tagen noch wärmer anziehen. Denn die Temperaturen sinken weiter. Bis Freitag fällt die Säule im Thermometer aller Voraussicht nach auch tagsüber unter die 0-Grad-Grenze. Nachts ist es jetzt bereits frostig.

Laut Deutschem Wetterdienst könnte es je nach Niederschlags-Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen auch in Oberhausen schneien. Und zwar bereits ab Mittwoch, 29. November, vor allem in den Morgenstunden. Nachmittags ist es jedoch wahrscheinlich, dass statt leiser Flöckchen dann doch wieder pladdernder Regen vom Himmel fällt. Keine Prognose ist zu 100 Prozent sicher. >>> Schnee und Glätte in NRW: Wann fällt die Schule aus?

In Oberhausens direkter Nachbarschaft hat es bereits geschneit: Bottrop meldete am Dienstagmorgen bereits die ersten Flocken. Auch in Teilen Essens war es Dienstag vorübergehend weiß. >>> Streupflicht in NRW - das müssen Sie unbedingt beachten

Für Teile von NRW warnt der Wetterdienst vor glatten Straßen und Gehwegen. In höheren Lagen ist es bereits zu Unfällen gekommen. Vor allem nachts gilt auch in Oberhausen daher äußerste Vorsicht. Berufspendler sollten also wieder etwas mehr Zeit einplanen. Minusgrade, Eis und Schnee machen erfahrungsgemäß auch der Deutschen Bahn regelmäßig zu schaffen. Auch hier sind Zeitpuffer also ratsam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen