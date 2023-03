Terre des Hommes Schnäppchenzeit: Kinderkleidermarkt am Zentrum Altenberg

Oberhausen. Wer günstige Kinderkleidung sucht, ist am Sonntag, 19. März, im Zentrum Altenberg genau richtig. Terre des hommes lädt zum großen Markt ein.

Schnäppchenzeit für Eltern: Am Sonntag, 19. März, startet der erste Kinderkleidermarkt 2023 der „Terre des hommes“-Gruppe Oberhausen im Zentrum Altenberg.

Von 11 bis 14 Uhr können auf dem Außengelände Second-Hand-Kleidung, Spielwaren und Babyzubehör erworben werden. Der Markt-Tische und -Stände sind restlos ausverkauft, so dass bis zu 200 private Händler ihre Waren anbieten. Ebenso gibt es Kaffee und Snacks in der Schmiede zu bezahlbaren Preisen, um kurz durchzuschnaufen und ein wenig zu verweilen.

Ein wichtiger Hinweis: Durch den Umbau des LVR-Industriemuseums ist der Zugang von der Seite Hansastraße (hinter dem Hauptbahnhof) nur eingeschränkt möglich. Hier bitte auf die Beschilderung achten. Ebenfalls findet am Sonntag der Vorverkauf für Tischkarten für die Märkte am 18. Juni und am 20. August statt. Der Juni-Termin ist bereits fast ausverkauft. Für weitere Fragen steht das „Terre des hommes“-Team unter der Mail-Adresse oberhausen@tdh-ag.de zur Verfügung.

