Schmachtendorf und Königshardt ab 18 Uhr ohne Leitungswasser

Der Wasserhahn bleibt ab 18 Uhr für eine Nacht in Königshardt und Schmachtendorf trocken, so das RWW.

Oberhausen. Eine Nacht ohne Leitungswasser steht vielen Menschen im Oberhausener Norden bevor: Eine Rohrreparatur löst eine Unterbrechung der Versorgung aus.

Wer in den Oberhausener Stadtteilen Königshardt und Schmachtendorf wohnt, sollte sich heute einen Wasservorrat anlegen.

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) repariert am Freitag, 7. Mai, ab 18 Uhr eine Undichtigkeit an der Rohrleitung in der Fernewaldstraße in Höhe der Autobahnauffahrt zur A2 Richtung Hannover. Über die betroffene Leitung werden in Oberhausen die Ortsteile Königshardt und Schmachtendorf mit Wasser versorgt.

Unterbrechung bis zum Samstagmorgen, 8. Mai

Während der bis zum Samstagmorgen, 8. Mai, dauernden Arbeiten muss die Leitung für die Versorgung außer Betrieb genommen werden. Der Versorger bittet daher die Bewohner in den betroffenen Stadtteilen Königshardt und Schmachtendorf, sich einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen, wie es einer aktuellen RWW-Mitteilung heißt. RWW werde den Schaden schnellstmöglich beheben – und bittet für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen um Verständnis.

