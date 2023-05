Schmachtendorf: Dialogmärkte zur neuen Wasserstoffleitung

Oberhausen. Dialogmärkte zur neuen Wasserstoffleitung durch den Stadtnorden von Oberhausen: Zwei Veranstaltungen sind für Juni geplant.

Open Grid Europe (OGE) lädt im Juni zu zwei Dialogmärkten zur neuen Wasserstoffleitung ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort im Detail über das Projekt informieren. Die neue Leitung von Dorsten nach Duisburg läuft auch über Oberhausener Gebiet.

Die Dialogmärkte finden am Montag, 19. Juni, von 17 bis 20 Uhr und am Dienstag, 20. Juni, von 15 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum an der Forststraße 71 in Schmachtendorf statt.

Anträge für die Planfeststellung werden vorbereitet

Nachdem im Winter 2022 das so genannte Raumordnungsverfahren abgeschlossen werden konnte, bereitet OGE, vormals Ruhrgas, nun die Anträge für das Planfeststellungsverfahren ab Januar 2024 vor. Die geplante Wasserstoffleitung DoHa (Dorsten-Hamborn) gilt als ist ein zentraler Baustein bei der Realisierung einer klimaneutralen Stahlproduktion im Ruhrgebiet – denn sie soll auch den Stahlstandort von Thyssenkrupp in Duisburg mit grünem Wasserstoff versorgen. Sie verläuft unter anderem über das Gebiet der Städte Dorsten und Bottrop und durch den Oberhausener Norden.

Bei einer Diskussionsveranstaltung des Heimatvereins Schmachtendorf ist das Projekt in diesem Frühjahr bereits kontrovers diskutiert worden.

