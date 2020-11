Schloss Oberhausen bittet Kinder um Schlossgespenster

Schlossgespenst gesucht: Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen verlängert ihre Aktion des Mitmach-Museums für junge Künstlerinnen und Künstler. Das „rosa Schloss“ mit seinen derzeit leeren Museums-Sälen bittet um Schlossgespenster für geheime Spukstunden .

Aufgrund der Museumsschließung im aktuellen Lockdown freuen sich die Museumspädagoginnen Sabine Falkenbach und Ursula Bendorf-Depenbrock als bunten Trost auf Gezeichnetes, Gemaltes, Gebautes und auch Getextetes. Ganz egal ob auf dem Papier oder als dreidimensionale Figur, mit Blei- oder Buntstift, aus Pappmaché, ob gruselig oder fröhlich – alle Kreationen sind den Museumspädagoginnen herzlich willkommen.

Einige schöne Schlossgespenster sind schon eingeflogen

Die Werke werden gesammelt und online auf der Webseite der Ludwiggalerie , sowie nach der ersehnten Wiedereröffnung auf einem Fernseher im Großen Schloss zu sehen sein. Die Arbeiten können sowohl per Post an Karoline Seck, Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46 in 46049 Oberhausen gesendet werden oder direkt im Museumsshop abgegeben werden – denn der hat noch wie vor geöffnet.

Wer also derzeit nicht in die Ausstellung darf, könnte sich dort mit dem großformatigen Katalog auf die Wiedereröffnung vorfreuen . In den letzten Wochen sind im Shop zudem schon einige schöne Schlossgespenster von jungen Künstlern in weißen oder farbigen Flattergewändern eingeflogen, um vom Galerie-Team bewundert zu werden.

Die dem Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler Otfried Preußler gewidmete Ausstellung „Räuber Hotzenplotz, Krabat und die kleine Hexe“ wird bei erhoffter Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown noch bis zum 10. Januar 2021 zu sehen sein. Für die Prachtschau öffnete der Thienemann-Esslinger-Verlag in Stuttgart – bei dem neben Preußlers Büchern auch die Werke von Michael Ende, Max Kruse und James Krüss erscheinen – ein offensichtlich überbordendes Archiv und machte Bilderschätze in Fülle zugänglich.