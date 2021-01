Schlittenpartie für Kinder und Rutschgefahr für Autofahrer

Was für ein Erlebnis: Viola (3) zieht am 17. Januar mit ihrem Onkel Daniel Macherey zur ersten Rodelpartie ihres Lebens durch den Kaisergarten in Oberhausen.

Oberhausen Über Nacht hatte Schneefall auch Oberhausen in ein kleines Winterparadies verwandelt. Doch was die Kinder freut, bringt Autofahrer ins Schwitzen

Weshalb denn gleich ins Sauerland fahren? Der Winter kam am Sonntag, 17. Januar, zur Freude vieler Kinder auch nach Oberhausen. Leichter Schneefall hatte die Stadt über Nacht in eine Winterlandschaft verwandelt. Auch Viola und ihr Onkel Daniel Macherey mussten diese Gelegenheit einfach nutzen: Die Dreijährige machte im Kaisergarten in Oberhausen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Rodelpartie. Was für ein unvergessliches Erlebnis!

Weniger lustig sind und werden die Straßenverhältnisse aber für Autofahrer: Die Rutschgefahr nimmt bis Montag stetig zu. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Oberhausen bis 8 Uhr früh entsprechend tückische Straßenverhältnisse durch Glätte, gefrierenden Regen und/oder Aquaplaning an. Starke Regenfälle am Montag könnten die Lage noch verschlimmern. Für die späten Abendstunden gilt am 18. Januar eine Vorwarnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 65 bis 89 km/h. Die stärksten Böen sind gegen 23 Uhr zu erwarten.