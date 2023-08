Schlemmerbuch 2024: Vier Lokale aus Oberhausen sind dabei

Oberhausen. Zwei Gerichte bekommen, aber nur eins bezahlen: Angebote wie dieses hält der Schlemmerblock bereit. Es gibt auch Gutscheine für Freizeitanbieter.

Der Schlemmerblock hält auch für das Jahr 2024 wieder Rabatte in den Bereichen Gastronomie, Freizeit und Wellness bereit. Es gibt spezielle Angebote für Singles, Familien und Gruppen. Und wer in einem teilnehmenden Restaurant Essen geht, erhält das zweite Gericht gratis. Diese Lokale und Freizeitanbieter in Oberhausen sind dabei.

Beim Gecko Torhaus an der Vestische Straße 45 in Oberhausen-Osterfeld erhalten Besitzerinnen und Besitzer des Schlemmerbuchs das zweite günstigere oder wertgleiche Hauptgericht gratis. Beim Besuch von vier Personen gibt es bei vier Gerichten nach dem gleichen Prinzip zwei kostenlos. Das gleiche Angebot gibt es für Gutscheininhaberinnen und -inhaber bei Piwy’s Burger an der Weierstraße 189 in Oberhausen-Sterkrade. Hier können allerdings auch Alleinspeisende sparen: Sie erhalten auf ihr Essen 50 Prozent Rabatt (Mindestkostenbeteiligung: 5 Euro).

Salzgrotte, Adventure World und Theater an der Niebuhrg sind auch mit Rabatten dabei

An dem Angebot „zwei für eins“ beteiligen sich auch das Eiscafé Venezia und die Homebar, beide in der Oberhausener Innenstadt. Doch der Rabatt lässt sich nicht nur auf Burger, Eiscreme und Kuchen anwenden. In der Salzgrotte gegenüber vom Oberhausener Hauptbahnhof gibt es die frische Brise zum vergünstigten Preis. Auch mit dabei: der Freizeitpark Adventure World mit Lasertag, Horrorlabyrinth und „9D-Cinema“ sowie das Theater an der Niebuhrg.

Der Schlemmerblock 2024 für Essen, Mülheim und Oberhausen ist ab sofort bis zum 1. Dezember 2024 gültig. Es gibt ihn mit dem Code SBL24 zum Sonderpreis von 18,90 Euro (UVP 44,90 Euro). Wer mehrere Exemplare kauft, erhält Rabatt. Bestellen kann man das Gutscheinbuch telefonisch unter 0800 8585085 (kostenlose Hotline) oder im Internet auf https://gutscheinbuch.de/. Dort sind auch Verkaufsstellen gelistet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen