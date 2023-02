Bei Regen: Hier gibt es Freizeit-Angebote für junge Familien

Oberhausen. Es regnet in Oberhausen: Da braucht es Alternativen. Wir geben Tipps, wo man mit Kindern die Freizeit verbringen kann.

Der Himmel ist mit grauen Wolken verhangen, es regnet unaufhörlich. Das Wetter kann schon mal die Freizeitplanung einschränken. Gerade jetzt in den Wintermonaten. In Oberhausen können Familien mit Kindern trotzdem einige Sachen außerhalb der eigenen vier Wände erleben. Wir stellen ein paar Freizeitangebote vor.

Sealife Oberhausen

Demnächst bekommt das riesige Aquarium Zuwachs, denn rund 2000 Fische ziehen um. Die Gruppe schließt den Standort in Königswinter. Doch schon jetzt hat das Sealife in Oberhausen einiges zu bieten: 5000 Tiere befinden sich bereits in den Becken. Auf 4000 Quadratmetern gibt es 17 Themenbereiche, die vom heimischen Rhein bis zum Amazonas reichen. Außerdem wirbt das Sealife Oberhausen mit der größten Hai-Aufzucht Deutschlands. Einzeltickets kosten zwischen 17,50 Euro und 20,50 Euro. Mehr Infos: visitsealife.com/oberhausen.

Legoland Discovery Centre

Ein Abwasch: Wer ins Sealife gehen möchte, kann ein Kombi-Ticket (29,50 Euro) buchen und danach noch ins benachbarte Legoland Discovery gehen. Der Indoor-Park bietet Kindern nicht nur Wissen über die berühmten Steine, sondern animiert an verschiedenen Stationen zum Selberbauen. Fahrgeschäfte und natürlich Miniatur-Länder sorgen für reichlich Abwechslung an trüben Tagen. Einzeltickets: 18,50 Euro. Mehr Infos: legolanddiscoverycentre.com/oberhausen

Tobe-Box

Der Indoor-Spielplatz an der Weierstraße ist besonders bei Geburtstagskindern beliebt. Mit Freundinnen und Freunden kann hier geklettert, gehüft und gerutscht werden. Aber auch sonst lohnt sich der Besuch in der Tobe-Box. Im Café gibt es eine Stärkung für Groß und Klein. Einzeltickets: zwischen 7 und 11 Euro. Mehr Infos: tobebox.de

Die Topgolfanlage in Oberhausen ist überdacht. Außerdem gibt es Heizstrahler. Foto: erstin Bögeholz / Funke FotoServices

Topgolf Oberhausen

Die im vergangenen Jahr eröffnete Anlage hat sich schnell herumgesprochen. In unmittelbarer Nähe zum Centro können Besucherinnen und Besucher auf der Driving Range Bälle abschlagen und Punkte sammeln. Golf-Kenntnisse sind also nicht erforderlich. Für Kinder gibt es auch Kinderschläger und spezielle (Video-) Kinderspiele. Tickets pro Stunde und Bay ab 30 Euro. Es gibt auch Angebote für Familien. Mehr Infos: topgolfoberhausen.de

Tigerjump Oberhausen

Direkt am Centro Oberhausen bietet der Trampolinpark auf über 3500 Quadratmetern Action für kleine und große Kinder. Gut, um sich an regnerischen Tagen richtig auszupowern. Über 100 Trampoline warten auf die Besucher, darunter eine Halfpipe, eine Wand zum Hochlaufen und eine Slack Line zum Balancieren. Einzeltickets ab 12,50 Euro. Vor Ort können Familien spezielle Angebote buchen. Mehr Infos: tigerjump.de

Highlight der Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer Oberhausen ist ein riesiger Erdball. Foto: Gerd Wallhorn / Funke Foto Services

Gasometer Oberhausen

Das zerbrechliche Paradies – das Thema könnte aktueller nicht sein. In atemberaubenden Bildern zeigt die Ausstellung die einzigartige Natur und zeigt auf, wie gefährdet sie ist. Die Ausstellung wird regelmäßig von Schulklassen besucht und ist so erfolgreich, dass sie noch einmal verlängert wurde. Tickets zwischen 9 und 12 Euro. Mehr Infos: gasometer.de

House of Magic

Im vergangenen Jahr eröffnete das Zauberer-Duo Ehrlich-Brothers das weltweit einzige House of Magic. An der Centro Promenade können sich Besucherinnen und Besucher verzaubern lassen, Requisiten aus den Shows aus der Nähe sehen (darunter etwa ein Monster Truck) und einen Blick hinter die Kulissen gewinnen. Tickets ab 29,95 Euro. Mehr Infos: houseofmagic.de

Im „House of Magic“ werden Besucherinnen von den Tricks der Ehrlich-Brothers verzaubert. Foto: Michael Dahlke / Funke Foto Services

Adventure World Oberhausen

Nahe der Turbinenhalle eröffnet die Adventure World Besucherinnen und Besuchern ein Spiele-Paradies: Angeboten werden Laser Tag, Virtual Reality, Bullenreiten oder ein Escape Room. Mittels Tagesticket (28,90 Euro) können alle Attraktionen bespielt werden. Mehr Infos: adventureworld-oberhausen.de

