Schlagernacht in Oberhausen: Fehlen der Fete große Stars?

Kein Indoor-Festival beschallt schon so lange die Arena Oberhausen wie die „Schlagernacht des Jahres“. Mittlerweile feiert die Schlager-Serie sogar seit 25 Jahren mit einem Wechselspiel verschiedener Genre-Stars. Rund 12.000 Fans schunkelten am Sonntag in der nahezu ausverkauften Konzerthalle. Üppige sechs Stunden lang - nur mit kleineren Pausenblöcken.

Da wundert es nicht, dass dieses Erfolgskonzept fortgesetzt wird. Am Samstag, 2. November 2024, geht es an der Arenastraße 1 ab 18 Uhr in die nächste Runde. Der Vorverkauf mit Kartenpreisen zwischen 70 und 100 Euro ist parallel zur aktuellen Sause am vergangenen Samstag gestartet.

Schlagernacht des Jahres: Michelle und Vicky Leandros sagten ab

Bei der zurückliegenden Schlagernacht feierten viele tausend Fans überschwänglich Genre-Stars wie Olaf der Flipper, Mickie Krause, Michael Holm, Voxxclub und Ben Zucker. Aber auch Künstler wie Eric Philippi und Tim Peters standen im Line-up, die noch keine langjährige Anhängerschaft besitzen.

Einzelne Besucherinnen und Besucher zeigten sich vom Line-up in diesem Jahr allerdings enttäuscht. Vornehmlich, weil sie größere Namen im Aufgebot vermissten. Fans der „Schlagernacht“, die übrigens früher tagsüber gefeiert wurde, konnten in der Vergangenheit schon absoluten Topstars der Szene lauschen. Helene Fischer, Andrea Berg und Andreas Gabalier standen im Aufgebot.

Helene Fischer füllt allerdings mittlerweile ganz alleine fünf Mal hinterher die Arena Oberhausen - und fällt bei solchen Festivals heraus. Doch es ist noch gar nicht lange her, dass auch beliebte Altmeister wie Roland Kaiser und Howard Carpendale in Oberhausen dabei waren.

Schlagernacht des Jahres: Vanessa Mai soll 2024 mit dabei sein

Zwei Absagen bekannter Schlagerkünstlerinnen sorgten diesmal für kurzfristige Ernüchterung: Michelle („Wer Liebe lebt“) sagte kurz vorher ab und begründete dies mit Planungsfehlern des ehemaligen Managements. Das sorgte für Kopfschütteln. Vicky Leandros („Ich liebe das Leben“) musste dagegen erkrankt passen.

Die Stars der Schlagernacht-Tour variieren von Spielort zu Spielort. Zu kurzfristigen Wechseln könne es laut der Veranstalter kommen. Die Bühnen-Stars sind so nicht in allen Tourstädten identisch.

Für das kommende Jahr haben die Planer die ersten drei Namen im Line-up bereits gelüftet: Vanessa Mai & Wolkenfrei („Wolke sieben“) sollen ebenfalls für Starfaktor sorgen wie Michael Holm („Tränen Lügen nicht“) und Lucas Cordalis („Cinderella, Cinderella“). Weitere Namen folgen demnächst. Die Schlagernacht setzt in der Regel auf eine homogene Mischung verschiedener Schlager-Stilrichtungen - und lädt kaum Künstlerinnen und Künstler aus dem Ballermann-Bereich ein.

