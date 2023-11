Schlagernacht in Arena Oberhausen: Zwei Stars nicht dabei

Auf Schlagerstar Michelle müssen die Fans bei der "Schlagernacht des Jahres" in der Arena Oberhausen verzichten. Auch Vicky Leandros ist am Samstag (4. November 2023) nicht dabei.

Die Fans fiebern der „Schlagernacht des Jahres“ in der Arena Oberhausen entgegen. Beim mehrstündigen Sanges-Marathon sollen an diesem Samstag (4. November) mehr als 12.000 Fans die Konzerthalle in einen Hexenkessel verwandeln. Doch kurz vor dem Start gibt es für einige Fans schlechte Kunde: Zwei Stars, die beim Großaufgebot angekündigt waren, werden nicht dabei sein.

Altmeisterin Vicky Leandros (71, „Ich liebe das Leben“, „Theo, wir fahr’n nach Lodz“) musste die Show in Oberhausen kurzfristig absagen. Die Sängerin mit dem deutschen und griechischen Pass ist erkrankt und kann darum nicht auftreten.

Schlagernacht des Jahres: Michelle fehlt in Oberhausen und Frankfurt

Auch auf Michelle („Wer Liebe lebt“) müssen die Schlagerfans in der Arena Oberhausen verzichten. Das Team der Sängerin begründet ihre Absage mit „Planungsfehlern“ des ehemaligen Managements.

Während Michelle bei der „Schlagernacht des Jahres“ am 11. November in Berlin sehr wohl auftreten soll, fällt neben Oberhausen auch noch das Gastspiel in Frankfurt (2. Dezember) flach. Weiter heißt es: „Wir sind traurig und bedauern dies außerordentlich.“ Fans der Sängerin äußerten sich in den sozialen Netzwerken enttäuscht.

Laut Veranstalter soll das Programm für die Oberhausen-Sause trotzdem sechs Stunden lang dauern. So sind Michael Holm, Sarah Engels, Ramon Roselly und Tim Peters mit dabei. Auch Dj Ötzi, Mickie Krause, Ben Zucker, Nik P., Oli Petszokat (Oli.P), Stereoact, Olaf der Flipper, Voxxclub, Eloy de Jong, Team5ünf, Vincent Gross, Eric Philippi und Pia Malo (Pia Malolepski) stehen im Aufgebot.

Schlagernacht des Jahres: Nur noch wenige Restkarten sind erhältlich

Die Schlagernacht besteht aus verhältnismäßig kurzen Songblöcken der einzelnen Künstlerinnen und Künstler, was musikalische Abwechslung ermöglicht. Das Indoor-Festival funktioniert nach dieser Blaupause seit 25 Jahren. Früher startete die Reihe allerdings schon mittags und lockte die Fans in Oberhausen an einem Sonntag an.

Die Show in der Rudolf-Weber-Arena am Samstag, 4. November 2023, startet um 18 Uhr und ist nahezu ausverkauft. Es gibt noch Restkarten, die zwischen 71 und 101 Euro kosten.

