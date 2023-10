Andrea Berg bereitet sich auf ein großes Konzert in Oberhausen vor. Während ihrer "Wir sehen uns live"-Tour spielt sie in der Arena - allerdings erst im Frühjahr 2025.

Schlager-Star Schlagerkönigin Andrea Berg kündigt Konzert in Oberhausen an

Oberhausen. Andrea Berg geht wieder auf Tour und hat Fans in Oberhausen nicht vergessen. Einen Termin können sich Schlager-Anhänger im Kalender anstreichen.

Du hast mich tausendmal belogen, singt Andrea Berg seit mittlerweile auch schon gut 22 Jahren. Doch diese Nachricht dürfte Schlagerfans ganz ehrlich freuen: Die 57-jährige Sängerin zieht es wieder auf große Arena-Tournee. Und die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen ist mit dabei. Der passende wie logische Titel: „Wir sehen uns live!“

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es bei der Terminankündigung dann allerdings doch. Die Fans müssen sich ordentlich gedulden: Andrea Berg gastiert nämlich erst 2025 in den Konzerthallen. Auch bis zum Gastspiel in Oberhausen am Sonntag, 9. März 2025, sind es noch anderthalb Jahre hin

In Nordrhein-Westfalen spielt Andrea Berg zusätzlich in Halle (23. Februar 2025), Dortmund (7. März 2025) und Köln (8. März 2025).

Andrea Berg: „Wir sehen uns live“-Tour startet erst 2025

Ein durchaus üblicher Abstand bei großen Produktionen in diesem Musik-Genre. Kollegin Helene Fischer wählte zuletzt bei ihrer monströsen Tour ebenfalls einen üppigen Vorlauf, um Eintrittskarten abzusetzen. Das nun anstehende Weihnachtsgeschäft wird auch eine Rolle spielen, dass es bereits ab diesen Freitag, 20. Oktober 2023, die ersten Tickets zu kaufen gibt.

Andrea Berg zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland und zielt seit drei Jahrzehnten auf die Top-Platzierungen in den Hitparaden. Dabei sprangen immerhin zwölf Nummer-Eins-Alben heraus und es wurden 16 Millionen Tonträger verkauft.

Andrea Berg: Neben Florian Silbereisen beim „Schlagerbooom“

Die gebürtig aus Krefeld stammende Sängerin wird in den kommenden Wochen häufiger in TV-Shows zu sehen sein. An diesem Samstag, 21. Oktober, singt sie ab 20.15 Uhr in der ARD-Schlagershow „Schlagerbooom“ neben Florian Silbereisen.

Andrea Berg musizierte zuletzt kurz vor der Corona-Pandemie mit einem großen Konzert in der Arena Oberhausen. Im Januar 2020 lockte sie 8000 Fans an. Ihre Schwiegertochter Vanessa Mai (31, „Wolke sieben“) gastierte dagegen erst im vergangenen Jahr in der Luise-Albertz-Halle - mit der kompakteren „Für immer“-Tour.

