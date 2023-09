Schlägerei: Oberhausener Polizei sucht achtjähriges Mädchen

Oberhausen. Wurde das acht Jahre alte Mädchen bei einer Schlägerei verletzt? Was ist wirklich passiert? Die Polizei fordert ein Mädchen auf, sich zu melden.

Zeugen haben einiges gesehen und dann eilig die Polizei gerufen: Am Mittwoch (20. September), gegen 17 Uhr, beobachteten Passanten auf dem Platz vor dem Oberhausener Rathaus an der Schwartzstraße einen heftigen Streit unter mehreren Kindern und zwei Jugendlichen, die in einer Art Schlägerei ausartete.

Nach Informationen der Polizei soll bei der körperlichen Auseinandersetzung jedenfalls ein Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren von einem der Jugendlichen getreten worden sein. Es ist allerdings bisher noch völlig unklar, ob sie dabei verletzt worden ist. Denn die Passanten holten zwar die Polizei, doch als diese am Tatort erschien, war das Mädchen bereits weg.

Deshalb bitten die Beamten des Kriminalkommissariats 12 das Mädchen oder deren Eltern, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. Nur so kann Licht ins Dunkel der Schlägerei gebracht und der Sachverhalt aufgeklärt werden. Das Mädchen ist 140 bis 150 Zentimeter klein, hat lange blonde Haare und trug an dem Tag eine graue Sweatshirt-Jacke mit einem vermutlich pinken T-Shirt darunter.

