Nach Schlägerei auf Kirmes Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Oberhausen. Vor dem Autoscooter wurde ein 35-Jähriger mehrmals von zwei Männern ins Gesicht geboxt. Die Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Die Oberhausener Polizei sucht nach Zeugen einer Schlägerei auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes. Am Eröffnungstag, am Mittwoch, 7. Juni, wurde ein 35-Jähriger Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Kurz vor Mitternacht sollen ihm zwei Männer im Bereich des Autoscooters entgegen gekommen sein. Es kam zu einer Auseinandersetzung, die Männer boxten dem Mann mehrmals ins Gesicht. Beide Täter waren vermutlich türkischer Herkunft, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die zwei Männer werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter: circa, 20 bis 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, dunkles Oberteil.

Zweiter Täter: 1,75 Meteer groß, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, weißes Unterhemd, auffällige Silberkette mit einem symbolischen Stern auf der rechten Seite.

Die Ermittlerfragen: „Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie einen Hinweis zur Identität der beiden Männer geben? Kennen Sie jemanden, der eine solche Kette trägt und der zum besagten Zeitpunkt am Autoscooter der Sterkrader Kirmes hätte sein können?“ Hinweise nimmt die Polizei unter 0208-826-0 oder per E-Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

