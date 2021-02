Schiffsparade des Kulturkanals auf 26. September verschoben

Oberhausen. Im Vorjahr war der traditionelle Törn zum Saisonstart im April auf dem Trockenen geblieben. Wassersportler können sich bald anmelden.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) verlegt die große Schiffsparade, mit der sonst im April rund 80 Kapitäne und ihre „weiße Flotte“ den Saisonbeginn des „Kulturkanals’“ feiern, in den Frühherbst. Am 26. September sollen nun die Fahrgastschiffe und Boote über den Rhein-Herne-Kanal vom Gelsenkirchener Nordsternpark nach Oberhausen bis zum Kaisergarten fahren, am Ufer begleitet von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Mit dieser coronabedingten Terminverschiebung wollen die Veranstalter mehr Planungssicherheit gewinnen. 2020 fiel die Schiffsparade wegen der Pandemie komplett ins Wasser – oder vielmehr: blieb auf dem Trockenen.

Wer möchte, kann auf den weißen Paradeschiffen mitfahren. Der Ticketverkauf fürs „Kanalerwachen“ startet im April. Zusteigen können Fahrgäste im Mülheim, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen und Herne. Parallel zur Schiffsparade steigen entlang des „Kulturkanals“ zahlreiche Feste am Ufer, gibt es spezielle Tourenangebote.

Gesucht: Aktive Vereine und Wassersportler

Vereine, Motorsportboote, Ruderer, Kanuten, weitere Institutionen und die Marinas am Rhein-Herne-Kanal sind aufgerufen, sich an der Parade oder mit einer Veranstaltung an Land zu beteiligen. „Der Anmeldestart erfolgt in Kürze“, meldet der Regionalverband Ruhr.

Der Kulturkanal wurde als Beitrag zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 ins Leben gerufen. Im nun zehnten Jahr fungiert als Projektträger der RVR in enger Kooperation mit den zehn Anrainerkommunen des Rhein-Herne-Kanals von Duisburg über Oberhausen bis Datteln sowie mit den Partnern Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich, Ruhr Tourismus GmbH, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club sowie Emschergenossenschaft / Lippeverband.

