Schiffsparade auf Rhein-Herne-Kanal: Termin für 2021 steht

Große Schiffsparade mit 80 Schiffen auf dem Rhein Herne Kanal: So fröhlich feierten die Fans vor Corona, im Jahr 2019.

Oberhausen. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr, soll die beliebte Schiffsparade 2021 wieder stattfinden. Der Termin steht bereits fest.

Im Corona-Jahr 2020 gingen die Schiffsfans noch leer aus. Für dieses Jahr hat sich der Regionalverband Ruhr als Veranstalter der beliebten Schiffsparade auf dem Rhein-Herne-Kanal aber ein festes Ziel gesteckt: Am 26. September sollen die Bötchen über den Kanal schippern. Tickets sind ab sofort zu haben.

Wer ab 14 Uhr vom Ufer aus zusehen möchte, benötigt keine Karte. Wer allerdings auf einem der Schiffe mitfahren möchte, sollte sich rechtzeitig um einen Fahrschein bemühen. „Partystimmung“ versprechen die Programm-Macher den Gästen der MS Rheinfels ab Duisburg oder Oberhausen und der MS Kettwig ab Oberhausen oder Essen. Ruhiger geht es auf dem Kulturschiff Herne zu, der MS Baldeney. Ab Herne und Gelsenkirchen sorgt das Salonorchester Cantabile auf der Paradefahrt bis Oberhausen für musikalische Unterhaltung.

ADFC bietet Radtouren an

Wer es sportlich mag, kann sich einer der Radtouren des ADFC (ab Mülheim, Oberhausen, Bottrop und Bochum) anschließen. Außerdem stehen ein Halden Hopping per E-Bike ab Zeche Zollverein in Essen auf dem Programm sowie eine Segway-Tour ab dem Nordsternpark Gelsenkirchen. Alle Touren haben ein Ziel: den Start der Schiffsparade live mitzuerleben. Die Schiffsparade startet am Nordsternpark Gelsenkirchen und zieht über 15 Kilometer bis zum Oberhausener Kaisergarten, wo sie gegen 16 Uhr endet.

Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite kulturkanal.rvr.ruhr.

