Schelte für die Union: BOB fordert sachliche Autobahndebatte

Oberhausen. Seit 2016 tobt in Oberhausen der Streit um den Ausbau des Autobahnkreuzes von A516, A2 und A3. Nun meldet sich BOB mit Kritik an der CDU zu Wort.

Die Autobahndebatte geht in Oberhausen in unvermindertem Tempo weiter: Nachdem sich die CDU Anfang Februar pro Autobahnausbau ausgesprochen hat, meldet sich nun das Bündnis Oberhausener Bürger (BOB) zu Wort und fordert eine sachgerechte Diskussion, die sowohl der Mobilität als auch dem Umweltschutz Rechnung trägt.

„Die Zeichen der Zeit stehen auf Umsicht bei Neu- und Ausbau unter Einbeziehung von Umweltschutz und Zukunftssicherung“, erklären Peter Bruckhoff und Ulrich Lütte für BOB. Dieses Ziel erreiche man in einer Demokratie durch konstruktive Diskussionen. Denis Osmann, Fraktionssprecher der CDU für das Thema Mobilität, habe sich in seinen jüngsten Äußerungen „mehr als unglücklich zu dieser Diskussion ausgedrückt“, so BOB weiter.

Eine gute politische Zusammenarbeit werde durch seine Aussagen künftig erschwert. „Dieses ständige politische Blockieren des Ausbaus unserer Hauptverkehrsadern muss ein Ende haben“, hatte Denis Osmann unter anderem gesagt. Auch die Argumentation von Simone-Tatjana Stehr („Zeichen der Zeit nicht erkannt“) hält BOB für fragwürdig.

BOB: „Eine weitere Versiegelung muss genau geprüft werden“

Peter Bruckhoff und Ulrich Lütte erklären: „Die Darstellung der Staubildung ist von der CDU rein plakativ dargestellt und lässt logische Schlussfolgerungen und Möglichkeiten, nach Kompromissen zu suchen, fehlen. Oberhausen steht bereits an zweiter Stelle der am meisten versiegelten Städte in Deutschland. Eine weitere Versiegelung muss genau geprüft werden.“

Die 5000 Bäume, die im Zuge des Ausbaus des Sterkrader Autobahnkreuzes von A 516, A 2 und A 3 gefällt werden sollen, würden bei einer Verwirklichung des Ausbauprojektes fehlen, um Kohlendioxid in Sauerstoff umzuwandeln. Komme es doch zu dem Projekt, sei eine möglichst umweltschonende Baustelleneinrichtung unter Einbeziehung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) nötig. Hinzu kommen müssten sofortige Aufforstungen und ein Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Diese wichtigen Themen werde BOB konstruktiv zur Diskussion stellen.

BOB: Ausbau des Autobahnkreuzes ist kein kommunales Projekt

BOB weist zudem nachdrücklich darauf hin, dass es sich beim Ausbau des Autobahnkreuzes um ein Bundesprojekt handele, für das die Autobahn GmbH des Bundes zuständig ist. Es sei fehl am Platz, den Eindruck zu erwecken, dass die Entscheidung über den Ausbau im Bereich der kommunalen Politik liege.

