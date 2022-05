Am 15. Mai findet in Oberhausen wieder eine Schallplattenbörse statt.

Vinyl und Co. Schallplattenbörse am Wahlsonntag in Oberhausen

Oberhausen. Egal ob Rarität oder Musik für kleines Geld: Bei der Schallplattenbörse am 15. Mai sollen Musikliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Am Wahlsonntag werden in Oberhausen auch die Türen für eine Schallplattenbörse geöffnet. Am 15. Mai können in der Luise-Albertz-Halle wieder Vinylplatten und CDs gekauft werden. Der Veranstalter verspricht „ein Fest für Musikfans im Revier“. Denn trotz digitaler Streamingangebote sei auch die CD sei Jahren „nicht tot zu kriegen.“

Angeboten werden nicht nur Raritäten, sondern auch Musik für kleines Geld. So gebe es Platten und CDs schon ab 50 Cent. Die Schallplattenbörse findet zwischen 11 und 16 Uhr in der Halle an der Düppelstraße 1 statt.

