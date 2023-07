Salted-Caramel-Likör: Dieser Discounter erweitert Angebot

Der Haushalts-Discounter Kodi mit Sitz in Oberhausen nimmt verschiedene Liköre in sein Sortiment auf (Symbolbild).

Oberhausen. Secco, Wein und Gin: Der Haushalts-Discounter Kodi nimmt Spirituosen in sein Sortiment auf. Was künftig in den Regalen stehen wird.

Dass der Discounter Kodi mit Sitz in Oberhausen hauptsächlich Drogerie- und Haushaltsartikel verkauft, dürfte bekannt sein. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Sortiment um Spirituosen – und lässt dazu nach eigenen Angaben verschiedene Liköre, Aperitifs und einen Gin produzieren.

Das Angebot reiche von City Secco in der Dose, trockenem Bree Merlot über süß-fruchtigen portugiesischen Rosé der Marke Maybach bis zum veganen, trockenen Weißwein Pinot Grigio in Bioqualität, wirbt das Oberhausener Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung. Alkoholische Getränke erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Kunden, wird Geschäftsführer Babak Kharabi darin zitiert. Dies sei Grund genug für den Nahversorger aus Oberhausen, „sich an ein Novum zu wagen und ausgewählte Spirituosen anzubieten“. >>> Auch interessant: Discounter Kodi wünscht sich Miet-Rabatte für City-Filialen

Gin bei Kodi: Wacholderbeeren aus der Toskana

Der Einführung sehe Kodi gespannt entgegen; die Einführung weiterer Sorten ins Dauersortiment sei nicht ausgeschlossen, so Kharabi weiter. Der Discounter arbeitet nach eigener Aussage mit einem lokalen Produzenten aus NRW zusammen. Und was wird ab Mitte Juli in den Regalen stehen? Kodi wirbt etwa für einen Steinobst Bitter-Aperitif mit Kirsche, Pfirsich, Marille und verschiedenen Kräutern, „die sich mit gutem Tonic oder Sekt hervorragend als Spritzvariante eignen“ heißt es werbewirksam.

Zudem bietet Kodi drei Liköre der Sorten Haselnuss, Eisminze und Salted Caramel an. „Gin-Liebhaber dürfen sich auf eine Variante mit handverlesenen Wacholderbeeren aus der Toskana und einer mediterranen Zitrusnote freuen.“

Kodi hat seinen Sitz in Oberhausen und betreibt deutschlandweit rund 250 Filialen.

