Kanalschiff Saisonstart! Weiße Flotte legt wieder in Oberhausen an

Oberhausen. Weil die Inzidenz im Ruhrgebiet sinkt, darf die „MS Kettwig“ wieder zu Rundfahrten einladen. Kosten, Corona-Regeln und Termine im Überblick.

Für die Weiße Flotte heißt es wieder: Leinen los! Weil die Corona-Neuinfektionen in Oberhausen, Bottrop, Essen und Gelsenkirchen seit der letzten Woche stabil unter der 50er-Inzidenz liegen, darf das Kanalschiff „MS Kettwig“ wieder mit dem Linienverkehr auf dem Rhein-Herne-Kanal starten.

Das Fahrgastschiff wird am kommenden Dienstag, den 15. Juni, mit einer Fünf-Schleusen-Fahrt vom Essener Baldeneysee zum Rhein-Herne-Kanal gebracht. Im Hafen Graf Bismarck in Gelsenkirchen wird das Schiff über die Sommermonate seinen Liegeplatz haben. Ab dem 16. Juni verkehrt die Flotte dann bis zum 2. Oktober immer mittwochs und samstags von der Marina am Centro Oberhausen sowie vom Kaisergarten bis zum Nordsternpark nach Gelsenkirchen. [Lesen Sie auch:Shopping ohne Test: So sieht es im Centro Oberhausen aus]

Weiße Flotte will auch Eventfahrten bald wieder starten

Die vergangenen 15 Monate sind auch für die Weiße Flotte Baldeney GmbH hart gewesen. Die Fahrgastzahlen seien stark eingebrochen und alle Sonderfahrten hätten storniert werden müssen, teilte das Unternehmen mit. Nun will man aber auch die Event- und Charterfahrten so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Ab einer stabilen Inzidenz unter 35 sind kleine Gesellschaften auf dem Schiff wieder erlaubt. [Lesen Sie auch: Corona-Regeln gelockert: Was in Oberhausen gilt]

Bereits bereit zum Ablegen: Die drei Schiffe der Weiße Flotte Mitte Mai am Wasserbahnhof in Mülheim. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Die dreistündigen Rundfahrten von den beiden Oberhausener Anlegern führen über Bottrop und den Essener Norden nach Gelsenkirchen und zurück. Abfahrt von der Marina Oberhausen ist am Mittwoch und Samstag um 11 Uhr und um 14 Uhr, vom Kaisergarten um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr. Die Preise: 15 Euro für Erwachsene, für Kinder (4 -14 Jahre) 7,50 Euro, für Familien (2 Erwachsene und bis zu 2 Kindern) 33,00 Euro. In Gelsenkirchen können die Gäste aussteigen und bei der nächsten Runde wieder die Rückfahrt antreten. [Lesen Sie auch: Neuer Name für den beliebten Kaisergarten?]

Nur wer getestet oder geimpft ist darf an Bord der „MS Kettwig“

Wenn am Abend das Schiff seinen Liegeplatz am Yachthafen Graf Bismarck in Gelsenkirchen ansteuert, kann man mit einer Schleusenfahrt dabei sein. Abfahrt von der Marina Oberhausen ist am Mittwoch und Samstag um 16.30 Uhr, vom Kaisergarten 16.45 Uhr. Die Kosten: 12 Euro für Erwachsene, für Kinder 6 Euro, für Familien 26 Euro. In Gelsenkirchen müssen die Gäste aussteigen und ihre Rückfahrt selbst organisieren.

Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW dürfen Passagiere nur an Bord, wenn sie genesen, geimpft oder getestet sind. Beim Ein- und Ausstieg sowie in den Gängen müssen die Fahrgäste eine Maske tragen und den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Tickets können online unter www.kanalschiff.de oder per Barzahlung an Bord erworben werden. Weitere Infos auch unter der Hafen-Hotline 0201/185 799-0.

