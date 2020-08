Ryan Carniaux und das Trio Indigo jazzen im Gdanska

Ryan Carniaux, ein großer Meister und Professor an der Jazz-Trompete, tritt am 27. August 2020 mit dem Trio Indigo im Gdanska an.

Oberhausen. Das Jazz-Karussell auf der Bühne am Altmarkt in Oberhausen dreht sich für diesen Sommer zum letzten Mal. Veranstaltungen halfen durch die Krise.

Die letzte Runde auf der Terrassenbühne am Gdanska (Altmarkt 3) wird gedreht: Ryan Carniaux, ein großer Meister und Professor an der Jazz-Trompete, tritt am 27. August, 19.30 Uhr bis 21 Uhr mit dem Trio Indigo an. Es wird also noch einmal richtig jazzig beim letzten Jazz-Karussell der Saison.

Der Musiksommer auf dem Altmarkt mit Jazz, Worldmusic und Indie Radar Ruhr war den Veranstaltern ein großes Anliegen. Das Jazz-Karussell konnte tatsächlich alle Konzerte nachholen, die im Frühjahr Corona-bedingt ausfallen mussten. Doch nicht nur das: Es entstand eine echte Newcomerbühne mit dem Indie Radar Ruhr-Projekt.

Eine Bühne für rund 100 Musiker

„Wir konnten uns in Oberhausen auf diese Weise solidarisch mit den Musikern zeigen, darüber sind wir sehr glücklich“, sagt Eva Kurowski. Denn es waren insgesamt um die 100 Musiker, die so eine sichere Bühne an der frischen Oberhausener Luft bekamen.

Dennoch ist allen Beteiligten klar: Die Lage der Musiker und Kulturmacher bleibt voraussichtlich weiterhin katastrophal. Wie es im Herbst weitergeht? Eva Kurowski dazu: „Jazz ist improvisierte Musik - mit Improvisation kann man alles Meistern.“

Auch im Biergarten gelten die Corona-Regeln

Jetzt freuen sich aber alle erst einmal auf die kommende Veranstaltung. Ryan Carniaux ist ein US-amerikanischer Jazztrompeter, der in Providence auf Rhode Island aufwuchs. Er verdiente sich frühe Sporen im Jazzorchester von John Allmark an der Seite von altgedienten Musikern aus den Bigbands von Buddy Rich und Woody Herman. Mit einem Stipendium studierte er am Berklee College of Music. 2003 zog er nach Europa, wo er wegen der Musik die Meisterklasse am Konservatorium in Maastricht besuchte. Das Trio Indigo sind: Martin Scholz (Piano), Alex Morsey (Bass) und André Spajic (Drums).

Auch im Biergarten auf dem Altmarkt gelten die Corona-Regeln. Eine Tischreservierung für das letzte Jazz-Karussell wird empfohlen: gdanska.de