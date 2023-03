RWO-Fußballtalent Sergio Terranova: Man braucht einen Plan B

Oberhausen. Nur die wenigsten schaffen den Sprung in den Profibereich. Der Viertligist Rot-Weiß Oberhausen (RWO) lud daher die Berufsberater zu sich ein.

Gefeiert werden von Tausenden, und dazu noch reich sein: Der Profi-Fußball vermittelt eine glitzernde Welt. Doch zur Wahrheit gehört auch: Nur den wenigsten ist der Aufstieg bis ganz nach oben vergönnt. Der Viertligist Rot-Weiß Oberhausen (RWO) lud deshalb die Oberhausener Berufsberaterinnen und Berufsberater ein. Sie informierten die Nachwuchskicker über den „Plan B“.

Einer der RWO-Jugendfußballer, die es nach oben schaffen wollen, ist Sergio Terranova. Sein Vater Mike Terranova spielte mit RWO einst in der Zweiten Bundesliga. Heute ist der 46-jährige Trainer des Regionalligisten. Sein Sohn würde gerne den Spuren seines Vaters folgen. „Mein Traum ist es, irgendwann mit RWO aufzusteigen und dann als Profi in eine noch höhere Liga zu wechseln“, wird der 16-Jährige in einer Pressemitteilung des Jobcenters zitiert. Aber der Nachwuchsspieler ist auch realistisch: „Man braucht auf jeden Fall einen Plan B.“

Patrick Bauder machte eine Ausbildung

Rund 60 Nachwuchsfußballer von Rot-Weiß Oberhausen ließen sich zur Auftaktveranstaltung von „1:0 für die Ausbildung“ der Arbeitsagentur und des Jobcenters über verschiedene Bildungswege aufklären. Patrick Bauder, Sportlicher Leiter bei RWO, appellierte an die Talente: „Nicht alle von euch werden es schaffen, daher schaut, dass ihr nach der Schule was Gescheites macht, zum Beispiel eine Ausbildung!“ Bauder, früher selbst bei RWO Spieler, hat übrigens eine berufliche Ausbildung gemacht.

Die Aktion „1:0 für die Ausbildung“ will jungen Menschen die Vorteile einer Ausbildung näherbringen. Oberhausener Vereine, die bei der Aktion mitmachen wollen, können sich melden bei Robert Babic vom gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Oberhausen, Telefon 0208-8506-841, E-Mail Robert.Babic@arbeitsagentur.de.

