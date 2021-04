Runde Sache: Die Erdkugel schwebt wieder im Gasometer

Oberhausen. Kaum ist der Gasometer aus seiner Verkleidung gepellt, beginnen drinnen bereits die Ausstellungs-Arbeiten. Die Erdkugel verspricht viel Neues.

Im Gasometer laufen die Vorbereitungen für die neue Ausstellung auf Hochtouren. „Das zerbrechliche Paradies“ nimmt die Besucher mit auf eine Tour durch die bewegte Klimageschichte des blauen Planeten. Als Höhepunkt erwartet die Besucher wieder jene „Erdskulptur“, die 2016/’17 bereits über der Rekordausstellung „Wunder der Natur“ schwebte.

Hochaufgelöste Projektionen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zeigen in beeindruckenden Bildern und Animationen die Schönheit unserer Erde. Die Besucher können so einen Blick auf ihren Heimatplaneten werfen, wie er sonst Astronauten vorbehalten ist. Die Erdskulptur im Gasometer misst 20 Meter im Durchmesser. Anfang dieser Woche wurde die Gasometer-Erde im 100 Meter hohen Luftraum über der Manege montiert.

Im 117 Meter hohen Luftraum über der „Manege“: Die im Durchmesser 20 Meter messende Kugel-Skulptur. Foto: Dirk Böttger / Gasometer GmbH

Klingt leicht, ist es aber nicht, denn die Kugel wiegt rund 400 Kilogramm. Um die Erdskulptur in Form zu bringen, wurde mit einer Kombination aus Luftdruck und 44 innen liegenden Halteleinen gearbeitet. Automatisch wird laufend der Luftdruck im Inneren des „Planeten“ überwacht und reguliert. So ist gewährleistet, dass sich das Volumen der Kugel nicht verändert und die projizierten Bilder immer optimale Brillanz und Schärfe bieten. Dreizehn Projektoren sorgen für bestechende Bildqualität – vier weniger als bei der komplex geformten Matterhorn-Skulptur für „Der Berg ruft“.

Wissenschaftliche Daten auf 20 kleineren Globen

Von der Entstehung der Kontinente über weltweite Wetterphänomene bis zu den Besonderheiten verschiedener Klimazonen: Der Blick auf die Erdkugel macht globale Zusammenhänge in starken Bildern erlebbar. „Wir können es gar nicht erwarten, bis die Erdskulptur mit ersten Projektionen und Satellitenbildern zum Leben erweckt wird“, erklärt Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin der Gasometer GmbH. Nils Sparwasser, Projektleiter beim DLR, ergänzt: „Dieses Mal präsentieren wir nicht nur diese faszinierende Erdskulptur, sondern wir zeigen auch wissenschaftliche Daten auf 20 kleineren Globen unter der Manege. Die Erdbeobachtung ist das einzige Werkzeug, das es uns erlaubt, globale Zusammenhänge zu erkennen, zu analysieren, zu verstehen und entsprechend zu handeln.“

Bevor aber Besucher in den Genuss der hochauflösenden Bilder kommen, werden noch ein paar Wochen vergehen. Die neue Ausstellung soll im Sommer eröffnet werden. Das Konzept der Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ geht in den Grundzügen zurück auf den verstorbenen langjährigen Kurator des Gasometers, Professor Peter Pachnicke. Mit dessen langjährigem Mitarbeiter Thomas Wolf hat Jeanette Schmitz das Konzept der Ausstellung in Kooperation mit dem DLR-Team weiterentwickelt.