Rund 170 Denkmäler in der Stadt

Rund 170 Denkmäler gibt es mittlerweile in Oberhausen: Wohn- und Verwaltungsgebäude, Grabmäler, Kirchen, Siedlungen und vieles mehr.

Das Schloss Oberhausen zählt ebenso dazu wie die Burg Vondern, die Kapelle des Marienhospitals in Osterfeld, Standbilder und Büsten an der St.-Antony-Hütte, Toranlagen der ehemaligen Zechen der Stadt, aber auch Findlinge im Kaisergarten, der jüdische Friedhof oder die ehemalige Gaststätte Bürgerkrug an der Hermann-Albertz-Straße.