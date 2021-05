Ruhrwerkstatt bietet Bildungsurlaub für Arbeitnehmer an

Oberhausen. Um einen Ausgleich zum Berufsalltag schaffen zu können, bietet die Ruhrwerkstatt Oberhausen mehrere Möglichkeiten zum Bildungsurlaub an.

Das Bildungswerk Ruhrwerkstatt in Oberhausen bietet in diesem Jahr Möglichkeiten zum Bildungsurlaub an. In den Wochen vom 12. bis zum 16. Juli und zwischen dem 16. und 20. August die Chance, an einem Outdoor-Programm teilzunehmen.

Wandern und Walken, sportliche Aktivitäten im Park, Drachenboot-Fahrten auf der Ruhr – in diesem Bildungsurlaub werden je nach Infektionslage verschiedene Bewegungsformen vorgestellt, die einen Ausgleich zum Berufsalltag darstellen. Auch das Kennenlernen von verschiedenen Entspannungsmethoden ist Teil der Auszeit. Laut Aussage der Ruhrwerkstatt sollen Techniken erlernt werden, um das Leben aktiver und ausgeglichener zu gestalten.

In NRW können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr Recht auf Weiterbildung in einem Bildungsurlaub von bis zu fünf Tagen pro Jahr in Anspruch nehmen. Mehr Informationen sind unter der Telefonnummer 0208-8575640 oder auf der Internetseite www.bildungswerk-ruhrwerkstatt.de erhältlich.

