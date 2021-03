Ruhrsinfoniker geben ihr Oberhausener Neujahrskonzert im Mai

Mit Streicherschmelz – doch ohne die Stimmen des Sängerbundes Gutehoffnungshütte – nimmt das traditionelle Neujahrskonzert einen dritten Anlauf, um in der Luise-Albertz-Halle aufzuspielen. Im Bild das 2020er Konzert.

Oberhausen. Das Orchester gibt am 2. Mai mehrere Konzerte vor kleinerem Zuhörerkreis. Das Programm bleibt beschwingt bei Bonbons der Neujahrsmusik.

Aus den Terminen im Januar und dann im März für das traditionelle Neujahrskonzert mit dem Sinfonieorchester Ruhr in der Luise-Albertz-Halle konnte coronabedingt nichts werden. Doch die gute Nachricht für alle Musikliebhaber: Die schwungvolle Klassik zum Jahresauftakt 2021 soll nach wie vor nicht ausfallen: Als Ersatztermin ist stattdessen Sonntag, 2. Mai vorgesehen.

„Eine komplette Absage wäre für alle eine traurige Alternative gewesen“, meint Carolin Schröder, die Mülheimer Cellistin und Orchestergründerin. „Und ein musikalisches Neujahr gemäß des Volksliedes „Alles neu macht der Mai“ ist auch mal was Besonderes.“ Genauer informieren wollen die Ruhrsinfoniker in jedem Fall Ende März, „wenn absehbar ist wie es weitergehen wird“. Fest steht bereits, dass es mehrere Konzerte am ersten Maisonntag mit geringerer Zuhörerzahl geben wird.

Motto: „Freuet euch des Lebens“

Bereits zum fünften Mal lädt das Sinfonieorchester Ruhr unter der Gesamtleitung von Volker Buchloh zu einem Programm im Zeichen musikalischer Leichtigkeit ein. Anders als in den Jahren muss das Programm ohne den Sängerbund Gutehoffnungshütte auskommen – coronabedingt. Unter dem Motto „Freuet euch des Lebens“ erklingen neben dem gleichnamigen Walzer von Johann Strauss auch Werke aus der „Lustigen Witwe“ und der „Fledermaus“ sowie zündende Bonbons der Neujahrsmusik.

Für den stimmlichen Solo-Part bleibt’s bei der jungen russischen Sopranistin Irina Trutneva, die ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Detmold mit großem Erfolg abgeschlossen hat und bereits bei zahlreichen Produktionen solistisch in Erscheinung getreten ist. Die Moderation übernimmt der gebürtige Oberhausener Dr. Matthias Schröder, Professor an der Detmolder Musikhochschule.

Karten zu 25 Euro, ermäßigt 12,50 Euro gibt’s online unter sinfonieorchesterruhr.de oder bei der Tourist- Information am Willy-Brandt-Platz.