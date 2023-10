Ruhrgebiets-Fachleute beantworten alle Fragen zur Wärmepumpe

Oberhausen. Die Heizvorschriften werden immer strenger: Fast alle Altbau-Eigentümer müssen sich Gedanken über ihre Heizung machen. Der Wärmepumpen-Tag hilft.

Ab 1. Januar 2024 gelten mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) neue Vorschriften für alte Heizanlagen in fast allen Immobilien. Das umstrittene Heizungsgesetz sowie die Verteuerung von Heizöl und Gas durch die CO2-Abgabe sorgen dafür, dass sich nahezu alle Eigentümer von älteren Häusern Gedanken machen müssen, wie sie ihre Heizungsanlage für die Zukunft aufrüsten.

Denn bis 2045 will Deutschland seine Wohngebäude klimaneutral heizen – ohne fossile Brennstoffe. Realistischerweise bleibt dabei vielen Hausbesitzern meist die Wahl zwischen der Anbindung an eine Fernwärmeleitung oder der Kauf einer Wärmepumpe. Der Wechsel der fossilen Heizart weg von Gas und Öl wird ab dem nächsten Jahr in der Regel mit 50 Prozent der Kosten vom Staat bezuschusst. Derzeit sind es 40 Prozent.

Praktiker können dabei helfen, den normalen privaten Hauseigentümer durch den Dschungel an technischen Informationen zu lotsen. Einer der bekanntesten Hersteller von Heizsystemen ist neben Viessmann und Vaillant die Firma Stiebel Eltron. Der Wärmepumpen-Hersteller veranstaltet an diesem Samstag, 21. Oktober, in Oberhausen einen „Wärmepumpen-Tag“ mit allen praktischen Informationen über ihre Wärmepumpen-Anlagen. Das in Holzminden sitzende Unternehmen hat im Frühjahr angekündigt, seine Wärmepumpenfertigung bis 2027 zu vervierfachen – und in diese Produktion 450 Millionen Euro zu investieren. Nach eigenen Angaben hat die Firma schon seit 45 Jahren Erfahrung mit Wärmepumpen.

Fünf Stunden können Bürger Wärmepumpen-Experten befragen

Die zentrale Vertriebsstelle für das gesamte Ruhrgebiet von Stiebel Eltron sitzt am Max-Planck-Ring 33 im bekannten Oberhausener Gewerbegebiet „Am Kaisergarten“. Fünf Stunden lang, von 10 bis 15 Uhr, stehen dort die Stiebel-Fachleute bereit, um Bürger kostenlos darüber aufzuklären, in welchen Altbauten mit welch starker Dämmung Wärmepumpen zu bezahlbaren Stromkosten überhaupt eingesetzt werden können.

Wärmepumpen, angetrieben von Elektrizität, saugen aus der Luft trotz Eiseskälte so viel Wärme, dass gut gedämmte Häuser damit leicht beheizt werden können. Sie sind teilweise so effizient, dass aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme werden können – wenn die Voraussetzungen stimmen.

Die Stiebel-Eltron-Leute sind allerdings überzeugt davon, dass sich eine Wärmepumpe auch rechnen kann, wenn der Altbau nicht mit allen technischen Mitteln gedämmt und saniert ist. „Zentraler Baustein für ein effizientes Gebäude ist eine Wärmepumpenheizung – Dämmung, neue Fenster oder Photovoltaikanlage sind hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig“, schreibt das Unternehmen. Es verspricht, den Hauseigentümern vor Ort am Max-Planck-Ring 33 Tipps zur neuen Förderung zu geben – und eine grobe Kostenschätzung für die Sanierung eines Altbaus schnell am Tisch rechnen zu können.

