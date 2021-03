Mitmach-Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ diskutiert per Video-Übertragung

Oberhausen. Die Brost-Stiftung verlegt die Abschluss-Diskussion des Projekts „Ruhrgebiet besser machen“ ins Internet. Auch Daniel Schranz ist dabei.

Ein Verkehrsverbund für das Ruhrgebiet, eine Wiederbelebung der Innenstädte, neue Begegnungsorte für Menschen im Viertel und mehr Kreativität im kulturellen Angebot: Auf der Internetseite ruhrgebietbessermachen.de, in über 25 Kneipengesprächen und bei 15 virtuellen Ideenwerkstätten haben nach Angaben der Brost-Stiftung über 650 Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge für das Ruhrgebiet eingebracht, diskutiert und ausgearbeitet.

Bei dem Mitmach-Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ kamen 1249 Ideen für Oberhausen, Bottrop und Herne zusammen. Doch welche Ideen lassen sich in die Praxis umsetzen? Wie werden aus den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger konkrete politische Projekte? Welchen Beitrag kann die Kommunalverwaltung leisten? Am Dienstag, 9. März, von 18 bis 19.30 Uhr diskutieren die Initiatoren die Ergebnisse des Projekts mit den Oberbürgermeistern der Partnerkommunen: Bernd Tischler (Bottrop), Dr. Frank Dudda (Herne) und Daniel Schranz (Oberhausen). Die Veranstaltung wird auf dem Youtube-Kanal der Brost-Stiftung übertragen.

Teilnehmer können während der Veranstaltung Fragen stellen

Bürgerinnen und Bürger können sich aktiv an der der Veranstaltung beteiligen. Fragen an die Oberbürgermeister können vorab und auch während der Veranstaltung an veranstaltungen@broststiftung.ruhr gesendet werden.