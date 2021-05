Polizei Ruhestörung: Polizeieinsatz an der Hochstraße in Osterfeld

Oberhausen. Ruhestörung am frühen Sonntagmorgen: Die Polizei rückt mehrfach aus und muss schließlich einen Mann (44) in Gewahrsam nehmen.

Polizeieinsatz in Oberhausen-Osterfeld: Sonntagfrüh gegen 7 Uhr hat ein Zeuge eine Ruhestörung an der Hochstraße gemeldet.

Der Ruhestörer (44) leistete der Polizei Widerstand und musste kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Mehrfach waren Polizisten in diesem Fall zur Hochstraße gerufen worden. Es sei immer derselbe Mann gewesen, der die Ruhestörungen verursacht habe, so die Polizei.

Massive Gegenwehr

Während des Einsatzes verhielt sich der Mann laut Polizei äußerst aggressiv. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, versuchte einer der Polizeibeamten, ihn zu fixieren. Der Mann wehrte sich massiv. Mit Unterstützung kam er schließlich in Gewahrsam. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der 44-Jährige wieder entlassen. Verletzt wurde niemand.

