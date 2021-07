Ruhestörer greift zu Messer und spuckt nach Polizisten

Oberhausen. Turbulenter Polizeieinsatz in Oberhausen-Klosterhardt: Ein angetrunkener und aggressiver Ruhestörer (34) landet schließlich in der Zelle.

Ein nächtlicher Fall von Ruhestörung hat sich in Oberhausen-Klosterhardt zu einem umfangreicheren Polizeieinsatz entwickelt.

Mitten in der Nacht zu Freitag, 23. Juli, hat ein 34-jähriger Klosterhardter mit überlauter Musik seine Nachbarn geweckt. Als die alarmierten Polizisten gegen zwei Uhr im Flur des Mehrfamilienhauses auf der Antoniestraße standen, schallte die Musik aus der Wohnung des Mieters so laut, dass die Polizisten selbst das Klingeln nicht hören konnten.

Die Beamten machten sich dennoch bemerkbar, so dass der sichtlich aggressive und angetrunkene Ruhestörer schließlich seine Wohnungstür öffnete. Sofort bemerkten die Polizisten ein Messer, das der Mann in einer Scheide an seinem Hosenbund trug. Der Mieter sei den vorgetragenen Argumenten nicht zugänglich gewesen und habe auch die Musik nicht leiser stellen wollen, berichtet die Polizeipressestelle.

Hände gefesselt und Messer sichergestellt

Unvermittelt habe der Mann die Wohnungstür zuschlagen wollen, was aber wegen der schnellen Reaktion der Polizisten misslungen sei. Da habe der Ruhestörer zu seinem Messer gegriffen. Noch bevor der 34-Jährige ernsthaften Schaden anrichten konnte, hatten die Polizisten ihn bereits zu Boden gebracht, seine Hände gefesselt und das Messer sichergestellt.

Beim Transport zum Streifenwagen spuckte der aufgebrachte Mann mehrfach nach den Polizisten, die ihm daraufhin eine Spuckhaube aufsetzten. Erst in seiner Zelle, in der er den Rest der Nacht verbringen musste, beruhigte sich der aggressive Ruhestörer wieder langsam.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen