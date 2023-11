Rudolf Weber Arena: Alle Infos zur Eventhalle in Oberhausen

Oberhausen. In der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen treten jedes Jahr verschiedene Stars auf. Außerdem warten Musicals. Alles Wichtige zur Halle im Überblick.

Die Rudolf-Weber-Arena ist eine beliebte Eventhalle in Oberhausen und für das gesamte Ruhrgebiet

Große Konzerte und besondere Veranstaltungen zeichnen das Programm der Halle aus

Wo die Rudolf-Weber-Arena ist, welche Highlights dieses Jahr noch warten, wo Sie parken können und weitere Informationen, haben wir zusammengefasst.

Was ist die Rudolf-Weber-Arena?

Die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen ist eine große Event- und Konzerthalle, die regelmäßig der Austragungsort von Veranstaltungen ist. Große Musiker wie Sting, Sido oder 50 Cent sind hier schon aufgetreten. Dazu kommen Theater- und Musicalhighlights und sogar Sportevents, wie Mixed-Martial-Arts-Kämpfe.

Wo ist die Rudolf-Weber-Arena?

Die Veranstaltungshalle liegt im Oberhausener Stadtteil Neue Mitte, in direkter Nähe zum bekannten Westfield Centro, dem Aquapark Oberhausen, der Topgolf-Anlage und dem historischen Gasometer. Die Adresse lautet: Arenastraße 1, 46047 Oberhausen.

Konzerthalle: Giovanni Zarella rockte die Oberhausener Rudolf-Weber-Arena im September 2022 (Archivbild) Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Parken an der Rudolf-Weber-Arena?

Wer mit dem Auto zu Rudolf-Weber-Arena kommt, braucht einen Parkplatz. Dafür gibt es 14.000 Parkplätze in den anliegenden Parkhäusern des Centro Oberhausen, die dazu noch kostenlos sind. Diese Parkhäuser stehen bereit:

Arenastraße: P8 bis P11

Centroallee (ein paar Minuten Fußweg zur Arena): P1 bis P7

Anfahrt zur Rudolf Weber Arena

Mit dem Auto: Die A42 führt über die Ausfahrt „Neue Mitte“ zur Rudolf-Weber-Arena. Von dort aus ist die Arena ausgeschildert und leicht zu finden.

Mit dem ÖPNV: Die Straßenbahnlinie 112 führt bis zur Haltestelle „Neue Mitte“ in Oberhausen. Das gilt auch für die Buslinien 953 und 960. Die Arena liegt direkt an der Haltestelle.

Hat die Rudolf Weber Arena eine Garderobe?

Für Jacken, Taschen und Co. hat die Rudolf-Weber-Arena eine Garderobe. Je nach Veranstaltung und Wetterlage wird diese geöffnet. Sie ist in der „Rotunde“ am Block 105.

Veranstaltungen in der Rudolf-Weber-Arena

Diese Events warten in der nächsten Zeit in der Rudolf-Weber-Arena:

Sting: 23. November 2023

Let`s Dance Live Tour: 2. Dezember 2023

Sarah Connor: 10. Dezember 2023

Ehrlich Brothers: 19. Januar 2024

Tickets gibt es auf der Webseite der Rudolf-Weber-Arena

Sind Hunde in der Rudolf-Weber-Arena erlaubt?

Tiere - auch Hunde - sind in der Arena nicht gestattet. Das verbietet die Hausordnung.

Kann ich Essen in die Rudolf-Weber-Arena mitnehmen?

Wie auch bei Tieren, ist das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken verboten. Wer vor oder während der Veranstaltungen etwas essen will, kann sich in der Halle versorgen.

Wie sieht das Essensangebot in der Rudolf-Weber-Arena aus?

Auch wenn Sie selbst keine Speisen und Getränke mitbringen dürfen, wartet vor Ort das hauseigene Gastro-Angebot. Eine Auswahl, die je nach Veranstaltung zur Verfügung steht:

Food & Drinks 102/105/110/114: Popcorn, Pizza, Pommes, Nachos, Bratwurst, Burger, Brezeln

Drinks & Sweets 107/109: Chips, Nachos, Süßigkeiten

Beer Fastlane 105M: Frisches König Pilsener

Cocktailstand

Haribo-Stand

Langnese-Stand

König Pilsener Bierwagen auf der Arena Plaza

Aus der Luft wird deutlich, wie nah die Rudolf Weber Arena (rechts) und das Centro (links) beieinander liegen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Wie viele Leute passen in die Rudolf-Weber-Arena?

Verschiedene Veranstaltungen mit unterschiedlichen Kapazitäten können in der Rudolf-Weber-Arena ausgetragen werden. In der kleinen Theaterkonfiguration passen bis zu 3000 Besucher in die Halle, bei der großen Konfiguration sind es schon bis zu 5200 Menschen. Bei sehr großen Events, wie Konzerten bekannter Künstler, ist die maximale Kapazität 13.000 Besucher.

Was hat die Rudolf-Weber-Arena gekostet?

Eine Halle dieser Größe ist ein teures Bauprojekt. Die Rudolf-Weber-Arena wurde nach 14 Monaten Bauzeit am 12. September 1996 eröffnet. Die Baukosten beliefen sich auf etwa 45 Millionen Euro.

Wem gehört die Rudolf-Weber-Arena?

Die Eventlocation in Oberhausen gehört dem Hallen- und Stadienbetreiber ASM Global. Die besitzen einige American-Football- und Fußballstadien weltweit sowie Arenen. Eine bekannte Location ist das Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Woher kommt der Name Rudolf Weber Arena?

Ihren Namen erhält die Arena durch das Essener Unternehmen Rudolf Weber, die Gebäudedienste anbieten. Die waren schon seit Jahren Partner der Arena in Oberhausen. Zuvor trug die Halle den Namen „König-Pilsener-Arena“, benannt nach der Duisburger Brauerei, die 20 Jahre lang Namenspartner war.

Wie weit ist das Centro von der Rudolf-Weber-Arena entfernt?

In Oberhausens Neuer Mitte gelegen, liegt die Rudolf-Weber-Arena direkt am Centro Oberhausen und nutzt sogar dessen Parkhäuser. Getrennt werden beide durch den Platz der guten Hoffnung und liegen nur etwa 150 Meter auseinander. Außerdem führt dieselbe Straße sowohl am Centro, als auch an der Arena vorbei.

