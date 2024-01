Rudelsingen im Oberhausener Ebertbad: Es gibt noch Karten

Im Januar können Musikbegeisterte in Oberhausen in großer Runde zusammenkommen und gemeinsam Lieder trällern. (Symbolbild)

Oberhausen Beim ersten Rudelsingen des Jahres 2024 in Oberhausen kann jeder mitmachen, der gerne singt – mit oder ohne Vorkenntnisse. Was gesungen wird.

Das letzte gemeinsame Singen ist bei vielen noch gar nicht so lange her und fand wahrscheinlich unter dem Weihnachtsbaum statt. Im Januar können Musikbegeisterte nun in noch größerer Runde zusammenkommen und gemeinsam Lieder trällern: beim Rudelsingen im Oberhausener Ebertbad am 16. Januar 2024. Geleitet wird die Veranstaltung von David Rautenberg und Matthias Schneider, die die Sängerinnen und Sänger musikalisch begleiten. Es gibt noch Restkarten.

„Singen ist gut für uns, stärkt Stimme und Selbstvertrauen, lässt uns frei und mit Freude auf andere Menschen zugehen“, werben die Veranstalter für das Rudelsingen. Auch Menschen, die noch nie dabei waren, können sich bedenkenlos dazugesellen, schreiben sie. „Vorkenntnisse werden nicht gebraucht und im bunten Programm ist bestimmt auch das eigene Lieblingslied dabei.“ Gesungen werden Songs unterschiedlicher Musikrichtungen: Rockklassiker treffen auf Schlager, Chansons und Radio-Hits auf Opernarien. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

David Rauterberg (Foto) und Matthias Schneider werden die Sängerinnen und Sänger im Oberhausener Ebertbad musikalisch begleiten. Foto: Joachim Pantel / Rudelsingen GmbH

Das erste Rudelsingen des Jahres 2024 in Oberhausen startet am Dienstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Ebertbad (Ebertplatz 4), Einlass ist um 18.30 Uhr. Auf www.rudelsingen.de gibt es noch ein paar Restkarten zum Preis von 16 Euro.

