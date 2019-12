Rotarier bieten Straßenessen für 90 Euro an – und spenden

In Oberhausen existieren im Gegensatz zu anderen Großstädten bisher im Laufe des Jahres nur wenige Abendveranstaltungen, die man als gesellschaftliche Top-Ereignisse bewerten kann, bei denen sich Vertreter von Wirtschaft, Politik, Kultur, Sozialorganisationen zwanglos treffen.

Dazu gehören sicherlich der Stadtempfang des Oberbürgermeisters, die Oberhausener Sportgala und der Steigerhaus-Empfang am Torhaus 1 der früheren Zeche Osterfeld. Vierter im Bunde ist das traditionelle Benefizmenü des Rotary-Clubs Oberhausen, das nun bereits zum elften Mal stattfindet – am Freitag, 20. März 2020, ab 18.30 Uhr in der Schlossgastronomie Kaisergarten.

Info Der älteste Oberhausener Service-Club Der Rotary-Club Oberhausen wurde am 22. Juli 1953 als erster Service-Club in Oberhausen gegründet. Die Mitglieder kamen damals hauptsächlich aus den Vorständen der eisen- und kohleschaffenden Industrie – und nur einige wenige aus dem Mittelstand. 1963 gründete sich zusätzlich der Rotary-Club Oberhausen Antony-Hütte, weil der Andrang an neuen interessierten Mitgliedern so groß war. In Oberhausen gibt es noch drei weitere Service-Clubs: Der 1960 gegründete Lions-Club Oberhausen und der Lions-Club Oberhausen-Glückauf engagieren sich für Oberhausen; zudem haben sich Frauen aus Unternehmen, Behörden und Sozialeinrichtungen im Zonta-Club Oberhausen zusammengeschlossen.

Angestoßen hat die Reihe damals entscheidend der frühere Kultur-Redakteur Michael Schmitz – zusammen mit Past-Governor Michael Bülhoff, der jährlich immer wieder das Benefiz-Menü mit ausgewählten Oberhausener Spitzenköchen auf die Beine stellt.

Immer ein neues kreatives Koch-Motto in Oberhausen

Mit den Köchen denkt sich Bülhoff stets ein neues kreatives Motto für die Künstler der Küche aus. Mal geht es um internationale Spezialitäten, mal um veredelte typischen Speisen im Pott – und im nächsten Jahr konzentrieren sich die Küchenmeister auf Speisen, die die in Großstädten immer beliebter werdenden Trucks und Vans vor Unternehmen, auf Marktplätzen oder bei Veranstaltungen anbieten: schnelles, aber schmackhaftes und gesundes Straßenessen („Street Food“).

Past-Governor Michael Bülhoff (rechts) mit Rotarier-Freund und Past-Präsidenten Heinz-Gerd Dreehsen. Foto: Kerstin Bögeholz / WAZ FotoPool

Unter dem Slogan „Street Food – First Class“ verfeinern Wolfgang Bings (NH-Hotel), Philip Leo (Hotel Schmachtendorf), Stefan Opgen-Rhein („Aufgetischt“), Andreas Steinke (Schlossgastronomie) und Marcus Wischermann (Antony-Hütte) die Rezepte der werktäglich arbeitenden Asphalt-Küchenkollegen. Und der zweite Teil des Mottos („First Class“) deutet darauf hin: Auf einen einfachen Hamburger müssen sich die Benefizgäste für 90 Euro Kartenpreis je Person doch nicht einlassen – was während des Fünf-Gänge-Menüs auf den Tellern landet, wird am Ende doch etwas ganz Besonderes und Einzigartiges mit speziellen Zutaten sein. Mit an Bord sind auch Oliver und Claudia Meininghaus vom Brauwerk, die das Oberhausener Traditionsbier wiedererweckt haben.

Nun kann man für den Abend die Karten kaufen – 30 Euro sind fürs Essen, 60 Euro werden als Spende ausgewiesen und gehen an den Oberhausener Gemeindienst-Verein der Rotarier. Zudem bezuschussen Sponsoren die Aktion. Welche Projekte in Oberhausen dieser Verein von dem Geld fördern wird, entscheiden die Teilnehmer des Essens durch eigene Stimmabgabe über zuvor vorgestellte Aktionen. Die Rotarier legen Wert darauf, dass der Abend für alle interessierten Bürger offen ist – man muss also kein Mitglied des Service-Clubs sein.

Benefizmenü in Oberhausen schnell ausverkauft

An dem Abend selbst servieren die Rotarier neben kulinarischen auch musikalische Genüsse: Starsopranistin Irina Waschnizkaya wird unter Begleitung von Sibylle Haffter hochklassigen Gesang zu Gehör bringen.

Da die Veranstaltung trotz eines mit 110 Plätzen üppig besetzten Saals immer schnell ausverkauft ist, sollte man sich sputen: Kartenbestellungen sind unter der Mail-Adresse: benefiz@rc-oberhausen.de möglich.