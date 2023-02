Rosenmontag in Vondern: Das sind die schönsten Jeckenfotos

Oberhausen. Bunte Kostüme, gute Stimmung und tolle Motivwagen – beim Rosenmontagszug in Vondern konnten die Jecken Karneval pur genießen.

Einmal endet auch die schönste Karnevalssession: Rund um die Burg Vondern haben die Narren in Oberhausen am Montagnachmittag den Straßenkarneval beendet – bunt und mit einer engen Verbundenheit zum Siedlungsleben.

Arminstraße, Schloss- und Glückaufstraße – ziemlich jeck! Viele Narren säumten den Straßenrand. Die Kamelle fliegt bei diesem Zug bis ins Wohnzimmer, da die Motto-Wagen gemächlich und nah an den Häusern vorbeifahren. Viele Bewohner nutzten den letzten, der vier Oberhausener Karnevalsumzüge, um eine heitere Zugparty mit kostümierten Freunden und Bekannten zu feiern. Einige Tausend Jecken „helau“-ten launig mit. Nach einer Stunde waren die Wagen im Ziel. Der Zug bleibt stets übersichtlich.

Karnevalszug in Oberhausen: Vonderner Narren mit Umweltthema

Die KG Blau-Gelb Vondern dirigiert traditionell als Gastgeberin die Motto- und Motivwagen sowie Fußgruppen und Kapellen durch die Wegstrecke. Die Jeckenwagen der Vonderner sind seit vielen Jahren für ihre Detailarbeit bekannt. Diesmal haben sich die Blau-Gelben ein Umweltthema ausgesucht: Die Verschmutzung der Weltmeere landete auf dem Motivwagen.

Hier die schönsten Fotos vom Umzug in Vondern:

Fotos vom Karnevalszug in Vondern Fotos vom Karnevalszug in Vondern Fröhliche Jecke beim Karnevalszug durch Vondern Foto: Kerstin Bögeholz

„Schön wie immer“, meint eine jecke Besucherin am Ende der Karawane. Auch wenn kalte „Zugluft“ einige Jecken schon etwas frösteln ließ. Immerhin heißt es: Regen? Fehlanzeige! Nach der letzten Prunksitzung der Session in Buschhausen am Samstag, verabschiedete sich Stadtprinz Rainer I. (Lettkamp) nun auch auf jecken Straßen von seinem Publikum. Mission komplett, Session gelungen!

Karnevalszug in Oberhausen: Jecken sind gut zu Fuß unterwegs

Der östliche Ortsteil ist bei Oberhausener Narren auch sonst ein wichtiges Thema: Schließlich stürmen die Jecken im November Jahr für Jahr das Gemäuer beim „Sturm auf die Burg Vondern“ und initiieren dazu einen närrischen Zapfenstreich im Burghof. Immer in Vondern dabei: Das Traditionskorps „Blaue Funken“ mit einer närrischen Fußgruppe. Überhaupt zeigten sich die Jecken in dieser Session äußert gut zu Fuß. Wer alle Umzüge in Oberhausen absolvierte, konnte eine zweistellige Kilometerzahl an Wegstrecke vorweisen.

