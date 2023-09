Roman: Wenn Lehrer im Rentenalter wieder in die Schule gehen

Oberhausen. Mit Helmut Richter gibt es im Stadtnorden von Oberhausen einen Romanautoren, der jetzt ein neues Buch veröffentlicht hat: „Rentner müdür“.

Helmut Richter aus Schmachtendorf hat einen neuen Roman veröffentlicht. Der promovierte Autor von zwei Kriminalromanen, die in Oberhausen spielen und in denen die Konzertgitarre eine wichtige Rolle spielt sowie von Büchern mit Kurzgeschichten und Gedichten („Nachgedanken“), richtet sein literarisches Schaffen nun auf das Thema Schule.

Der Lehrermangel bereitet der Landesregierung in NRW bekanntlich seit vielen Jahren große Sorgen. Eine der Maßnahmen zur Deckung des steigenden Bedarfs an Lehrkräften und Schulleitungen ist die zeitlich befristete Rückkehr von bereits pensionierten Lehrerinnen und Lehren in den aktiven Dienst als Teilzeit-Beschäftigte.

Der Oberhausener Autor und Konzertgitarrist, der sich als ehemaliger Leiter eines Berufskollegs in Duisburg auf dem schulischen Feld bestens auskennt, greift in seinem aktuell erschienenen Roman „Rentner müdür“ (müdür = türkisch für Direktor) diese ministerielle Erlasslage auf und schickt den seit vier Jahren pensionierten Schulleiter Herbert Reiter zurück an eine Problemschule in Duisburg.

Mit kriminalistischem Spürsinn und Humor

Im Verlaufe der literarischen Erzählung haben es die Leserinnen und Leser mit kleineren und größeren Geschehnissen und Problemlagen an der Schule zu tun, die vom Schulleiter Herbert Reiter mit kriminalistischem Spürsinn, Humor und und einer guten Portion Wagemut gelöst werden.

Die literarische Figur des Herbert Reiter ist dabei der Bruder des Kriminalkommissars Horst Reiter, der bereits in zwei Kriminalromanen des Autors („Der Polyphem“ und „Der Prinzipal“) schwierige Mordfälle gelöst hat. Er steht in diesem Roman seinem Bruder beratend zur Seit, wenn es um kriminalistische Fragen geht.

Ein großer Teil der Roman-Episoden und Geschichten beruhe auf wahren Begebenheiten an Schulen in der Region, so Helmut Richter, dessen neues Buch sich im Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis bereits recht gut verkauft hat – so ist aus dem Erlös schon eine Spende für das Friedensdorf Oberhausen finanziert worden. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf des Buches soll karitativen Institutionen gespendet werden.

Verlag: BoD – Norderstedt; ISBN: 978-3-7578-5188-0; 228 Seiten, 12 Euro.

