Roller gestohlen: Jugendliche flüchten mit rasantem Tempo

Die Polizei in Oberhausen hat in der Nacht zu Mittwoch (22. März) zwei Jugendliche erwischt, die gemeinsam mit einem gestohlenen Roller unterwegs waren. Sie flüchteten in rasantem Tempo vor den Beamten, gingen ihnen aber dann doch ins Netz.

Jugendliche trugen keine Schutzhelme

Die Einsatzkräfte wollten die beiden Tatverdächtigen gegen 3 Uhr in der Früh an der Kreuzung Wunderstraße/Kastanienweg anhalten. Die 16 und 17 Jahre alten jungen Leute trugen keine Sturzhelme. Doch der Fahrer des Rollers missachtete die Aufforderung der Beamten. Stattdessen beschleunigte er den Roller laut Polizei auf rund 70 Stundenkilometer und damit auf ein Tempo, das der Flitzer noch so eben hergibt. Auf der Fahrt missachtete der Jugendliche auch eine rote Ampel. Um den Verkehr nicht nicht weiter zu gefährden, brach die Polizei die Verfolgung ab.

Eine weitere Streife fand zunächst den beschädigten Roller, mit dem die Jugendlichen offensichtlich einen Unfall gebaut hatten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass es gestohlen war. In Nähe des Unfallortes fand die Polizei dann auch die beiden Jugendlichen: Sie hatten sich unter einem Auto versteckt. Es erfolgte ihre vorläufige Festnahme. Die Ermittlungen dauern an.

