Rohrreparatur: Auswirkungen im Stadtnorden offenbar geringer

Lief doch: In Königshardt und Schmachtendorf legten offenbar viele Haushalte unnötigerweise einen Wasservorrat an.

Oberhausen. Das Wasserwerk hatte vor einer trockenen Nacht gewarnt: Kein Leitungswasser in Königshardt und Schmachtendorf. Doch vor Ort sah’s oft anders aus.

Offenbar waren in der Nacht von Freitag auf Samstag, 7 und 8. Mai, doch nicht so viele Menschen von der Unterbrechung der Wasserversorgung in Königshardt und Schmachtendorf betroffen, wie zunächst vom Wasserwerk RWW angekündigt.

So berichtete ein Leser am Samstag in einer Mail an die Redaktion: „Ab Freitag, 7. Mai, um 18 Uhr sollte wegen Reparaturarbeiten das Wasser in Schmachtendorf und Königshardt abgesperrt werden. Ich wunderte mich schon über die Größe des Gebiets. Gesperrt wurde bei uns nichts! Also haben wir Wasser vergeblich in Gefäßen gesammelt und Mitbewohner umsonst benachrichtigt.“

Eine Nachfrage der Redaktion beim Wasserwerk dazu blieb am Wochenende zunächst unbeantwortet. Das Wasserwerk hatte in seiner Vorab-Meldung zur Rohr-Reparatur an der Fernewaldstraße eine nächtliche Unterbrechung der Wasserversorgung für die Stadtteile Oberhausen-Königshardt und -Schmachtendorf angekündigt, ohne das auf einzelne Straßen oder einzelne Siedlungsbereiche einzuschränken.

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen