Nach einem Wasserrohrbruch muss die Solbadstraße in Oberhausen halbseitig gesperrt werden.

Sperrung Rohrbruch in Oberhausen: Solbadstraße zehn Tage gesperrt

Oberhausen. Nach einem Wasserrohrbruch muss die Solbadstraße in Oberhausen halbseitig gesperrt werden. Sperrung wird wohl zehn Tage dauern.

Nach einem Wasserrohrbruch muss die Solbadstraße in Höhe der Hausnummer 71 halbseitig gesperrt worden. Die Solbadstraße muss daher in diesem Bereich als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Mülheim ausgewiesen werden. Die Gegenrichtung wird über die Haldenstraße umgeleitet. Die Sperrung dauert etwa zehn Tage.

