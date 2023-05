„Rock gegen Rechts“: Oberhausener Schule lädt zu Konzert

Oberhausen. Das Oberhausener Bertha-von-Suttner-Gymnasium veranstaltet an diesem Freitag ein besonderes Konzert. Karten gibt es an der Abendkasse.

Das hat Tradition: Seit mehr als einem Jahrzehnt setzt das Oberhausener Bertha-von-Suttner-Gymnasium mit einem Konzert ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. An diesem Freitagabend ist es wieder soweit: Um 18.45 Uhr ist Einlass für „Berthas Rock gegen Rechts“ an der Bismarckstraße 53. Karten für vier Euro gibt es an der Abendkasse.

In den vergangenen Jahren konnte die Schule auch überregionale Bands für sich gewinnen. Headliner in diesem Jahr ist die Band Lunates. Die Studierenden der Folkwang-Universität der Künste bieten eine Mischung aus Metal, Jazz und Funk an. Weitere Gruppen sind Broken Blessing, Mel, Big Politics und Dee Jay Akif. Gegen 21 Uhr wird die AG „Demokratie aktiv“ einen Vortrag halten.

Das Konzert organisieren Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte selbst. „Das Tolle daran ist, dass alles gemeinsam durch die Schülervertretung, die AG Demokratie aktiv, die AG Veranstaltungstechnik und durch Lehrerinnen und Lehrer von der Planung bis zur Umsetzung selber realisiert wird“ so Moritz Jötten, der den technischen Aufbau und die Abläufe koordiniert. Fachlich bekommt die Schule Unterstützung von lokalen Unternehmen.

