Rock, Blues und Soul bei „Go Music“ im Gdanska

Oberhausen. Deutschlands älteste Session-Reihe will sein Publikum vor der kleinen Kneipen-Bühne wieder umhauen. An den Instrumenten: Voll-Profis.

Eigentlich ist der erste Dienstag im Monat der traditionelle „Go-Music-Tag“ bei der beliebten Gitarrissimo-Reihe im Gdanska am Altmarkt. Aus organisatorischen Gründen muss dieser Termin für die März-Ausgabe jedoch auf Dienstag, 28. Februar, vorgezogen werden. Gleichwohl hat Gastgeber Martin Engelien auch diesmal wieder eine vielfältige Gruppe zusammenstellen können.

„Unvergängliche Rock-,Blues- und Soul-Klassiker, interpretiert mit höchster musikalischer Spielfreude“, das versprechen die Veranstalter von „Go Music“. Dafür würden erstklassige Profimusiker von internationalem Rang zusammengebracht. Motor, Organisator, Moderator und Bassist des Abends ist Martin Engelien. Der Musiker blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück und hat sich laut Ankündigung „einen Ruf als begabter Improvisator und experimenteller Künstler erworben“.

Erfahrene Musiker standen schon mit Stars auf der Bühne

Zusammen mit Martin Engelien stehen folgende Musiker auf der Bühne: Sänger und Keyboarder Bo Heart, bekannt als Begleiter von Klaus Lage oder auch Vicky Leandros. Mit ihm tritt Joerg Dudys auf, ein Gitarrist, der seine Karriere in der DDR begonnen hat. Er verließ das Land vor dem Mauerfall und begann gleich danach mit bekannten Musikern aus dem Umfeld der Söhne Mannheims zusammenzuarbeiten. Dieter Steinmann komplettiert die Band. Der Schlagzeuger hat schon für viele bekannte Musiker gespielt, darunter Klaus Lage, Six Was Nine, Wolf Maahn, Pe Werner und Tommy Engel.

Konzertbeginn im Oberhausener Gdanska ist um 20.15 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Reservierungen: info@obsaitensprung.de oder 0208 / 20 54 504.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen