RKI meldet zwölf weitere Corona-Todesopfer für Oberhausen

Oberhausen Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem gefährlichen Coronavirus versterben, wächst weiter. Die Gesamtzahl liegt schon bei 147.

Die Zahl der Corona-Todesfälle wächst weiter. Am Mittwoch liegt die Zahl der neu gemeldeten Fälle erneut im zweistelligen Bereich. Zwölf weitere Menschen sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Damit liegt die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer in Oberhausen bei nun 147. Nähere Details zu den Opfern liegen bislang nicht vor.

Es haben sich auch wieder Menschen neu mit dem Virus infiziert, bei 64 weiteren Oberhausenerinnen und Oberhausenern ist das Virus nacgewiesen worden. Seit Ausbruch der Pandemie hat 5665 Menschen erwischt.

Den Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, gibt das RKI am Mittwoch mit 133,8 an. Wie berichtet sollen für Bürger in Corona-Hotspots künftig strengere Regeln gelten. So dürfen sich die Menschen nur in einem Radius von 15 Kilometern zum Wohnort aufhalten. Als Hotspot gilt eine Region ab einem Inzidenzwert von 200.