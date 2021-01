RKI meldet sechs weitere Corona-Todesfälle in Oberhausen

Oberhausen 181 Menschen sind in Oberhausen seit Ausbruch der Corona-Pandemie an oder mit dem Virus verstorben. Der Inzidenzwert sinkt weiter.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag sechs weitere Todesfälle in Oberhausen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Infektion stehen. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesopfer, die mit oder an der gefährlichen Infektion gestorben sind, auf 181.

23 neue Fälle sind von Mittwoch auf Donnerstag beim RKI gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Oberhausen insgesamt 6130 Menschen infiziert. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, ist erneut gesunken - von 174,6 am Vortag auf 164,2. Am Montag und Dienstag lag der Wert noch knapp unter der 200er-Marke.

Sobald die Zahlen der Stadt vorliegen, wird dieser Text aktualisiert.

