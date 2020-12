RKI meldet neun weitere Corona-Todesfälle für Oberhausen

Oberhausen In Oberhausen sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 116 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Inzidenzwert steigt.

Neun weitere Menschen sind in Oberhausen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag, 29. Dezember. Die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer steigt damit auf 116.

Nähere Details zu den Todesfällen gibt es bislang nicht. Die tägliche Meldung des Oberhausener Krisenstabes steht am Vormittag noch aus.

Den Inzidenzwert gibt das RKI am Dienstag mit 155,6 an. Damit die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage wieder leicht gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 138.

Doch aussagekräftig sind die Inzidenz-Daten dieser Tage nicht. Darauf weisen die Experten des Robert-Koch-Instituts ausdrücklich hin: "Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt." Zum anderen könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen Daten an das RKI übermittelten.

