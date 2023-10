Hacke, Spitze - eins, zwei, drei: Die berühmte Tanzshow Riverdance geht seit 25 Jahren auf Tournee und gastiert im kommenden Jahr in Oberhausen.

Tanzshow Riverdance: So verändert sich die Tanzshow nach 25 Jahren

Oberhausen. In der Arena Oberhausen steppen die Tanzkörper. Riverdance gehört am Centro zu den etablierten Shows. Doch die Macher wollen etwas verändern.

Es gibt Shows, die kennen Fans aus früheren Jahren: Seit 1996 öffnet das Centro Oberhausen samt der benachbarten Arena Oberhausen. Fast genauso lange geht die Tanzshow Riverdance auf Tournee. Wer schon einmal den Kalender zücken möchte: Am Freitag, 29. November 2024, gibt es an gewohnter Wirkungsstätte das nächste Wiedersehen. Der Vorverkauf ist gestartet.

Irische Tanzkunst und Stepptanz-Virtuosen werden auch bei der neuerlichen Ausgabe schmissige Klangwelten mit graziler Körperbeherrschung verbinden. Und doch kündigen die Veranstalter nach 25 Jahren Riverdance einige Veränderungen an.

Riverdance: Kompositionen werden nach 25 Jahren neu arrangiert

Die Kompositionen von Bill Whelan werden von den Architekten der Show nämlich neu arrangiert, teilt der Veranstalter Handwerker Promotion mit. Die irischen Arrangements werden mit internationalen Tanzstilen wie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore kombiniert.

Die Tanzshow soll die irische Geschichte spiegeln, sich zwischen Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr bewegen sowie das Zusammenspiel und das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen symbolisieren. Neben den Tänzerinnen und Tänzern, die in der Show freilich die tragenden Rollen spielen, sollen Lichttechnik, LED-Wände, Bühnen- und Kostümdesign gleichermaßen für Hingucker sorgen.

Bislang hat es die Produktion weltweit auf mehr als 15.000 Shows gebracht. Die Veranstalter zählten rund 30 Millionen Fans in 49 Ländern - davon alleine sechs Millionen Menschen in Deutschland. Zehn Millionen Blu-rays, DVDs und Videokassetten gingen mit der Tanzshow über die Ladentheke.

Riverdance: Tanzshow besucht 21 Städte - auch Oberhausen und Köln

Ein Weltrekord, den Riverdance hält, wird in Oberhausen aus Platzgründen wohl nicht gebrochen: Durch die längste Tanzkette der Welt, mit 1.693 Menschen entlang des Flusses Liffey in Dublin, landete die Show vor zehn Jahren im Guinness-Buch der Rekorde.

Neben Oberhausen stehen 20 weitere Städte im deutschen Tourneekalender. Darunter befindet sich auch die Lanxess-Arena in Köln (11. Dezember 2024). Die Tour startet am 10. November 2024 in Münster. Tickets kosten zwischen 63 und 120 Euro.

