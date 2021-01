Riskantes Überholmanöver mit Unfallflucht: Zeugen gesucht

Oberhausen Eine Frau prallt mit ihrem Auto gegen einen Baum, weil sie einem anderen Pkw ausweichen will, dessen Fahrer zuvor riskant überholt hat.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Oberhausen suchen Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können.

Eine 27-jährige Dinslakenerin war am Sonntag, 17. Januar, gegen 9.10 Uhr in ihrem grauen Ford auf der Emmericher Straße in Richtung Dinslaken unterwegs. Kurz hinter einer dortigen Baustelle setzte plötzlich ein schwarzer VW-Kombi mit OB-Kennzeichen zum Überholen an. Als der

Autofahrer etwa auf gleicher Höhe mit dem Ford war, bog aus dem Dännenkamp ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Emmericher Straße ein. Der VW-Fahrer zog unvermittelt scharf nach rechts, um nicht mit dem entgegenkommenden Wagen zusammenzustoßen.

1500 Euro Schaden

Die Ford-Fahrerin habe durch diese Verkehrsgefährdung nun selbst stark nach rechts ausweichen müssen, um einen Unfall mit dem VW-Fahrer zu verhindern, berichtet die Polizei. Bei ihrem Ausweichmanöver habe die 27-Jährige einen Leitpfosten überfahren und sei mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. An ihrem Ford entstand Sachschaden ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die beiden anderen Fahrzeugführer setzten ihre Fahrt fort.

Die Fahnder der Polizei fragen:

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher (VW-Kombi) geben?

Wer kennt den Abstellort des flüchtigen schwarzen VW-Kombi?

Wer hat Hinweise zum Kennzeichen des Unfallflüchtigen?

Die Ermittler appellieren zudem auch an den Zeugen, der mit seinem Wagen aus der Straße Dännenkamp kam, sich unter Tel. 0208/8260 beim Verkehrskommissariat zu melden. Die Mailadresse lautet: Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de